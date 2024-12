Stefano De Martino ieri e oggi, come è cambiato negli anni

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino non è solo un nome, è un incanto ambulante. Dai tempi in cui calcava il palco di Amici di Maria De Filippi con il viso sbarbato e l’aria da ragazzo della porta accanto, fino al ruolo da conduttore di punta della Rai, la sua trasformazione è un perfetto mix tra fascino, stile e un pizzico di chirurgia estetica. Oggi, a 35 anni, ci fa sospirare anche solo con uno sguardo. Ma com’era prima di diventare il sex symbol che conosciamo? Un viaggio nel tempo ce lo svela.

Stefano De Martino ad Amici era il ballerino che rubava i cuori

Correva l’anno 2009 quando un giovane Stefano, con l’aria timida e un fisico ancora tutto da scolpire, metteva piede nella scuola più amata d’Italia. Aveva solo 21 anni, un sorriso contagioso e due piedi che si muovevano con una grazia che lasciava tutti a bocca aperta.

Il suo talento nella danza era innegabile, ma il pubblico femminile non poteva fare a meno di notare anche altro: quegli occhi vivaci e un certo fascino spontaneo, anche se allora i tatuaggi erano un lontano miraggio e i muscoli non erano ancora il suo punto forte.

Fonte: IPA

Non vinse Amici – la corona andò a Emma Marrone – ma da lì Stefano non si è più fermato. Prima un contratto con la Complexions Contemporary Ballet e una tournée internazionale, poi il ritorno nel talent come professionista. Insomma, la danza gli ha aperto le porte del successo, ma il bello doveva ancora arrivare.

Fonte: IPA

I primi cambiamenti: dai denti al naso

Passano gli anni e Stefano inizia a smussare qualche piccolo dettaglio che, secondo lui, non lo convinceva. “Mi sono rifatto il naso”, ha confessato in un’intervista, specificando che era anche una necessità funzionale (ma diciamocelo, il risultato è notevole). Non solo: ha sistemato i denti, perfezionando quel sorriso che oggi è una delle sue armi di seduzione più potenti.

Fonte: IPA

Anche il fisico subisce un’evoluzione: ore e ore in palestra gli regalano addominali scolpiti e spalle da modello, mentre la passione per i tatuaggi trasforma il suo corpo in una tela artistica. Non tutti i disegni sono rimasti – alcuni li ha rimossi – ma l’effetto complessivo contribuisce al suo irresistibile charme da bad boy.

Fonte: IPA

Oggi: il conduttore dal look impeccabile

Stefano De Martino oggi è molto più che un ballerino. Dal 2019 ha abbandonato la danza per concentrarsi sulla conduzione televisiva, diventando il volto di programmi di successo come Made in Sud e Stasera tutto è possibile. Il suo passaggio alla Rai con Affai Tuoi lo ha consacrato come un conduttore amato da tutte le generazioni, capace di unire professionalità e simpatia.

Fonte: IPA

Se il giovane Stefano era un ballerino che puntava su look semplici e funzionali – t-shirt basiche, jeans e sneakers –, oggi il suo guardaroba sembra uscito direttamente da una sfilata di alta moda.

Gli abiti sartoriali sono ormai una sua firma: blazer dal taglio perfetto, camicie in seta e pantaloni slim-fit che valorizzano il fisico scolpito. Non manca mai quel dettaglio che fa la differenza, come un papillon elegante o un fazzoletto da taschino che aggiunge un tocco di classe.

Non solo eleganza formale: anche nello stile casual Stefano è impeccabile. Ama le giacche in pelle, i pullover in cashmere e i jeans slim, abbinati con stivaletti o sneakers firmate. Il tutto sempre giocato su una palette di colori neutri – nero, bianco, grigio e blu – che esalta la sua naturale eleganza mediterranea.