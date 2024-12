Fonte: IPA Rachel Brosnahan con un bellissimo ed elegante fiocco rosso

Il periodo delle festività natalizie è sempre pieno di impegni: cene, pranzi, aperitivi con amici e parenti a cui partecipare. Ancora meglio se ci si presenta agli appuntamenti con il look giusto ed è bene sapere che a volte basta anche solo un dettaglio per fare la differenza.

Quindi, per chi non ama (o non ha voglia) di indossare maglioni a tema, o vestiti sparkling, la soluzione arriva dagli accessori, come quelli per capelli che permettono di regalare a ogni outfit un aspetto favoloso ma senza eccedere. A meno che non si voglia indossare qualcosa di divertente. E i fiocchi rossi sono il must have da applicare alla chioma per darle quel tocco che fa la differenza: eleganti, versatili, ma anche simpatici, sono l’accessorio cool che non deve mai mancare nei look delle feste.

Fiocchi rossi tra i capelli: quali comprare

Regalano subito un tocco elegante e charmant a ogni look, sono i fiocchi per capelli che, nel periodo delle feste, vanno rigorosamente indossati di colore rosso per essere perfette in ogni situazione.

Di tendenza, non mancano neppure le star che li hanno sfoggiati: se i fiocchi, infatti, sono tra gli accessori da usare per dare un tocco speciale a ogni acconciatura, è anche vero che declinati nella colorazione rossa fanno subito venire in mente le festività natalizie.

Meravigliosa, ad esempio, era stata l’attrice americana Rachel Brosnahan che agli ultimi Golden Globes si era presentata sul red carpet in un look dalle vibes perfettamente a tema feste con tanto di elegante e lungo fiocco rosso tra i capelli corvini, vestito sensuale dello stesso colore e medesimo tocco sulle labbra.

Decisamente meravigliosa e la inspo da tenere a mente per fare un figurone in questo periodo dell’anno così speciale.

I fiocchi rossi, quindi, sono accessori must have per impreziosire ogni outfit, che possono fare la differenza e rendere le acconciature davvero meravigliose. Si può fare, ad esempio, con la confezione da due che viene venduta da Yolev: si tratta di elastici abbinati a fiocchi con le seguenti dimensioni: 18 per 15 centimetri. Facili da indossare, sono perfetti in ogni occasione e da provare, ad esempio, con una coda alta.

Due fiocchi con elastici Yolev Perfetti per ogni acconciatura e per il periodo delle feste

È di un rosso più scuro e ha un gusto un po’ più retrò, invece, il fermaglio per capelli di Inilbran: realizzato in cotone di alta qualità, è 13 per 14 centimetri. In questo caso c’è una molletta a tenere il fiocco agganciato ai capelli ed è una soluzione super chic per serate importanti, come – ad esempio – quella della Vigilia. Per essere eleganti e di classe in ogni occasione.

Fiocco per capelli Inilbran Per acconciature vintage, con il fermaglio

Per chi ama i cerchietti, poi, la soluzione con fiocco (super grande) arriva da Wllhyf che ne propone uno antiscivolo, in plastica e poliestere di alta qualità, leggero e durevole. Sopra è ricoperto di una bella stoffa di colore intenso che si adatta a ogni tipo di taglio e sta bene anche a chi porta la chioma più corta.

Cerchietto Wllhyf Con grande fiocco rosso per look super eleganti

Il set di Natale per capelli protagonisti

Per chi ama il rosso, ma anche variare, esistono confezioni che contengono tantissime tipologie diverse di fiocchi (ma non solo). Viksaun, ad esempio, mette in vendita 35 pezzi che includono: 1 fiocco grande, 1 fascia per capelli, 14 elastici e 19 fermagli per la chioma. Molti di questi hanno dei bellissimi fiocchi, ma non mancano mollette ed elastici un po’ diversi.

Set di accessori per capelli Composto da 35 pezzi diversi per tutti i look

Tante piccole mollette per impreziosire ogni tipologia di acconciatura. E tutte, rigorosamente, con il fiocco: sono dieci e le vende Sibba. Dotate di pratiche clip in metallo, per applicarle in qualsiasi punto della capigliatura, sono di piccole dimensioni (circa 7 centimetri) e sono graziosi fiocchi che regalano un tocco romantico, ma senza eccedere, a ogni stile.

Mollette Sibba Arrivano in confezioni che contengono 10 pezzi

Accessori natalizi per capelli: i più fantasiosi

E per chi desidera osare un po’? C’è la soluzione a portata di mano. Del resto, le feste sono il momento giusto per provare a divertirsi e a giocare con i look.

In tal caso niente di meglio del cerchietto ricoperto di campanelline natalizie nei colori del rosso, verde e argento. Lo propone Kateluo e arriva in una confezione da due pezzi: l’aspetto divertente deriva dal fatto che, mentre ci si muove, i campanellini suonano in maniera allegra. Realizzati in metallo e tessuto, sono leggeri e resistenti e si adattano per essere indossati sia da adulti che da bambini.

Offerta Cerchietti Kateluo In confezione da due, ricoperti di campanellini colorati

Simpatiche e scintillanti, invece, le sei molette che vende Melliex: con le corna da renne, le orecchie, i pon pon e fiocchi, sono piccoli accessori da indossare nei momenti di festa e di allegria. Vanno bene anche per i tagli più corti e sono l’accessorio perfetto a qualsiasi età.

Molette Melliex Sei clip per capelli simpatiche e scintillanti

Per finire si possono sfoggiare delle divertenti mollette con campanelle, alberelli, pupazzi di Neve, renne o Babbi Natale: sono dieci pezzi (cinque paia) e li vende Quohe. Viene sottolineato che si tratta di fermagli che sono stati realizzati con materiali di alta qualità, piccoli e leggeri. Inoltre, non danneggiano i capelli.

Molette Quohe Dieci mollette simpatiche e a tema

