Buona Vigilia di Natale, le frasi di auguri più belle da dedicare ad amici e parenti

Fonte: iStock Le frasi d'auguri più belle per la Vigilia di Natale

L’atmosfera natalizia bussa già alle nostre porte: le luminarie scintillano in queste fredde serate che annunciano l’inverno, dai camini escono sbuffi di fumo bianchi e tutti si stringono nel calore familiare per godere di attimi davvero fantastici. L’attesa è grande, ed è essa stessa colma di magia, per grandi e per piccini. La sera più bella dell’anno sta per arrivare: la Vigilia di Natale è l’occasione per stare tutti insieme e condividere emozioni indimenticabili.

Mentre i bimbi attendono impazienti l’arrivo di Babbo Natale sulla sua slitta magica, gli adulti si concedono una buona cena e qualche ora da trascorrere in compagnia con le persone che amano. Potrebbe esserci una serata più bella e allegra? Se anche tu ti stai preparando a vivere istanti felici con i tuoi cari, sicuramente apprezzerai la splendida selezione di frasi per augurare una buona Vigilia di Natale, da leggere su DiLei e condividere in famiglia o tra amici.

Auguri di buona Vigilia di Natale

Con chi trascorrerai la tua Vigilia di Natale? È tradizione condividere questo momento con la famiglia, ma molte persone ne approfittano per passare delle ore spensierate insieme agli amici. In ogni caso, non puoi proprio esimerti dal fare gli auguri alle persone a te più care: ecco alcune frasi bellissime che fanno al caso tuo.

Auguro a te e alla tua famiglia una felice Vigilia di Natale.

Buona Vigilia di Natale! È la notte più bella dell’anno!

È il culmine delle festività, goditi la meraviglia della Vigilia di Natale.

Buona Vigilia di Natale: possa il tuo cuore essere riempito dalla magia delle feste!

La Vigilia di Natale, una notte perfetta per esprimere affetto per la tua famiglia, perdonare coloro che ti hanno deluso e dimenticare gli errori del passato.

Aspetta con ansia la Vigilia di Natale come facevi quando eri un bambino e capirai il vero significato del Natale. Fallo e passa una felice Vigilia di Natale con la tua famiglia.

Possa questa Vigilia di Natale portare al miglior Natale di sempre.

Ti auguro che questa Vigilia di Natale ti porti i doni della felicità, della buona salute e della gioia!

La Vigilia di Natale è qui. Fuori, la notte dipinge un quadro straordinario, con fiocchi di neve che coprono ogni centimetro e luci natalizie che adornano la neve.

Per passare un buon Natale, vai da ciascuno dei tuoi cari e dì loro quanto li ami e quanto sei felice di averli con te. Buona Vigilia di Natale a tutti!

Buona Vigilia di Natale: che giornata divertente e festosa ci attende!

Perditi nella tua famiglia e abbraccia i tuoi amici, goditi la semplice magia e Babbo Natale arriverà presto.

Il Natale è il giorno più bello dell’anno perché tutti hanno un cuore tenero e il sorriso di un bambino può rasserenare il nostro spirito. Buona Vigilia di Natale!

Auguro a tutti una calda e rilassante Vigilia di Natale circondati dai propri cari. Buone feste a tutti!

La notte prima di Natale, possiate provare la gioia di stare insieme.

La Vigilia di Natale è una serata piena di gioia, speranza, anticipazione e amore. Possa il suo calore riempire il tuo cuore per il giorno a venire.

Frasi per augurare buona Vigilia di Natale

La Vigilia di Natale è tempo di attesa e di gioia, di cuori che si scaldano per la vicinanza delle persone amate e di istanti che rimarranno per sempre tra i ricordi più belli. Augura ai tuoi amici e familiari di trascorrere questa serata speciale nel miglior modo possibile: scegli tra questi dolci messaggi d’auguri per mostrare ai tuoi cari quanto li ami.

Possa lo spirito del Natale riempire il tuo cuore, mentre ti godi l’amore della famiglia la Vigilia di Natale.

Manca un giorno a Natale! Buona Vigilia di Natale e che le festività inizino a pieno ritmo!

In questa Vigilia di Natale il mondo è coperto di neve, ma nel mio cuore c’è calore, speranza e gioia.

Il mondo sembra un po’ più luminoso con la famiglia riunita intorno all’albero la sera della Vigilia di Natale.

Possa la tua Vigilia di Natale risplendere di pace, speranza e amore.

Buona Vigilia di Natale a tutti! Ovunque tu sia e qualunque cosa tu faccia, spero che la tua Vigilia di Natale sia gioiosa.

Spero che la tua Vigilia di Natale sia piena di momenti sentiti con le persone più vicine a te.

Alla Vigilia di Natale fai il regalo più grande. Il dono del tempo, dell’amore e della solidarietà.

In questa Vigilia di Natale, possa la tua cena essere allegra, i tuoi regali incartati e il calore dell’amore circondarti per tutta la vita.

Mentre Babbo Natale è in viaggio con le sue renne, auguro a tutti voi una buona Vigilia di Natale.

Buona Vigilia di Natale! Spero che tu abbia fatto tutti i tuoi acquisti natalizi e che tu possa rilassarti vicino all’albero di Natale con un buon bicchiere di zabaione.

Possa tu non essere mai troppo vecchio per scrutare i cieli alla Vigilia di Natale.

Buona Vigilia di Natale! Possa questo giorno portarti felicità, unione e gioia!

Buona Vigilia di Natale, frasi religiose

Il Natale è una festività molto sentita in ambito religioso: rappresenta la nascita di Gesù Cristo, e per questo viene celebrato con letizia e serenità. La Vigilia di Natale è dunque più che mai il momento dell’attesa, da condividere con le persone amate. Mentre le lancette dell’orologio si spostano lentamente verso la mezzanotte, ecco alcune bellissime frasi pregne di spiritualità, da leggere insieme.

Buona Vigilia di Natale. La notte prima del più grande dono di Dio.

Prenditi un momento alla Vigilia di Natale per apprezzare tutte le benedizioni che Dio ha portato nella tua vita.

Possa tu trovare la pace e la luce della Vigilia di Natale.

Facciamo in modo che questa sia una felice Vigilia di Natale per tutti condividendola con chi è nel bisogno. Ciò rallegrerà Dio.

Quando arriva la Vigilia di Natale, vai alla finestra e guardando il cielo chiedi a Gesù Bambino che più persone abbiano la fortuna di trascorrere questo giorno con le loro famiglie. Buon Natale.

Il bagliore dell’amore e della felicità che risplende durante la Vigilia di Natale proviene dalla presenza di Dio.

Possano i bei tempi del presente diventare momenti d’oro di domani. Possa Dio rendere la tua vita colorata, magnifica e gioiosa. Divertiti e ti auguro una felice Vigilia di Natale.

Vi auguro una Vigilia di Natale benedetta, mentre celebriamo l’amore di Dio e il grande dono che ci ha fatto il primo Natale.

Questa vigilia di Natale celebriamo il Bambino Gesù che è venuto ancora una volta in questo mondo per insegnarci che l’amore per i nostri simili è la cosa più importante. Buona Vigilia di Natale a ciascuno di voi, miei cari amici.

Alla vigilia di Natale, guarda le stelle e goditi la meraviglia dell’amore, della pace e della speranza. E sappi che il Signore lo ha concesso attraverso la nascita di suo figlio. Buona Vigilia di Natale.

In questa notte è nato il nostro Salvatore. Possa tu sentire l’amore di Dio intorno a te questa Vigilia di Natale.

Buona Vigilia di Natale, frasi divertenti

Vista l’atmosfera felice e spensierata, è l’occasione giusta per sorridere un po’ con qualche battuta spiritosa: se vuoi sorprendere le persone che ami, dedica loro degli auguri di buona Viglia di Natale super divertenti. Eccone alcuni che ti piaceranno sicuramente.

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. (Charles M. Schulz)

Non puoi arrabbiarti la vigilia di Natale, non importa quanto sia brutto il regalo.

Spedisci i tuoi pacchi in anticipo in modo che l’ufficio postale possa perderli in tempo per la Vigilia di Natale. (Johnny Carson)

Gli uomini possono fare gli acquisti natalizi per 25 parenti durante la Vigilia di Natale, in appena 25 minuti.

Babbo Natale e le sue renne stanno facendo il giro del pianeta in questo momento, ma spero che la tua Vigilia di Natale sia molto meno stressante!

Nessuna madre che si rispetti esaurirebbe le intimidazioni alla Vigilia di Natale. (Erma Bombeck)

Spero che tutti abbiano una Vigilia di Natale molto allegra. Oh, e non dimenticare di spegnere il fuoco nel camino prima di andare a letto!

Buona vigilia di Natale! Spero che tutti si divertano mentre Babbo Natale è troppo distratto per notare se sei stato cattivo o buono!

I Re Magi? Tre donne sagge avrebbero chiesto indicazioni, sarebbero arrivate puntuali, avrebbero aiutato a partorire il bambino, comprato regali pratici, pulito la stalla, preparato uno stufato, e ci sarebbe stata la pace sulla terra!

Tieni i tuoi amici vicini, i tuoi nemici più vicini e le ricevute di tutti i regali che hai acquistato. (Bridger Winegar)

Il principale vantaggio di non essere genitori è che la Vigilia di Natale non sarete ammutoliti davanti alle tre più terrificanti parole che il governo consenta di stampare su ogni prodotto: “Necessita di assemblaggio”. (John Leo)

Babbo Natale ha l’idea giusta. Visita le persone solo una volta all’anno. (Victor Borge)

Buona Vigilia di Natale amore mio: le frasi

La Vigilia di Natale più speciale al mondo è quella trascorsa accanto al proprio partner: le emozioni raddoppiano, ed è più romantico che mai attendere insieme la mezzanotte. Regala al tuo amato una bellissima frase d’auguri per vivere la magia di questa sera così festosa. E se siete lontani, queste parole d’amore accorceranno immediatamente le distanze.

Ogni giorno della mia vita è come una gioiosa mattina di Natale con te al mio fianco. Buona Vigilia di Natale!

Se potessi chiedere un solo regalo questo Natale, sarebbe la nostra bellissima relazione.

Babbo Natale deve aver ricevuto la mia letterina perché averti nella mia vita è quello che gli ho chiesto. Grazie per essere il mio angelo di Natale.

Questa Vigilia di Natale sai dove trovarmi. Sarò proprio sotto il vischio desideroso di condividere il nostro bacio delle feste!

Con te al mio fianco, non potrei chiedere una Vigilia di Natale migliore.

Nessun regalo di Natale è più grande del dono dell’amore. Grazie per avermi fatto il miglior regalo di sempre. Buona Vigilia di Natale!

La Vigilia di Natale viene solo una volta all’anno. L’amore che ho per te arriva solo una volta nella vita.

Buona Vigilia di Natale, amore mio. Grazie per essere parte della mia vita.

Sei il regalo di Natale che ho desiderato in tutti questi anni. Sei perfetto così come sei.

Non vorrei passare questo giorno speciale con nessuno che non sia tu. Mi fai sentire completa e voglio un’eternità con te. Buona Vigilia di Natale, tesoro!

Tesoro, non avere paura se un ciccione vestito di rosso ti porta via alla Vigilia di Natale. Sinceramente, eri nella mia lista dei desideri.

Non abbiamo bisogno di incontrarci sotto il vischio per mostrare il nostro amore, ma facciamolo lo stesso. Buona Vigilia di Natale!

Buona Vigilia di Natale amore mio! In questo giorno speciale, l’unica cosa che desidero è la tua felicità. Possa Dio benedire tutta la tua vita con amore, buona salute e gioia.

Buona Vigilia di Natale, frasi famose

Grandi autori, scrittori famosi e pensatori hanno speso parole meravigliose per descrivere le emozioni che ci travolgono davanti all’albero di Natale, quando finalmente siamo insieme ai nostri cari. Scopriamo alcune delle loro citazioni più conosciute che riguardano la Vigilia di Natale: puoi copiarle per rendere speciale il tuo messaggio d’auguri su Instagram.