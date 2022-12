Frasi di Natale: i migliori auguri per le persone speciali

Fonte: iStock Frasi di Natale, citazioni famose e aforismi per i migliori auguri

Il Natale è uno dei giorni più attesi dell’anno. È vero, ci sono i noti Grinch della situazione – quelle persone prive di entusiasmo e con un malumore che riesce a deprimere chiunque stia loro attorno – che odiano il Natale e non vedono l’ora che le festività finiscano, ma c’è anche chi ama alla follia la magia di questi giorni, avvolti dalle musiche a tema, dagli alberi addobbati a festa, dal pandoro e dal panettone, dai calendari dell’avvento. E ancora, le corse ai regali, lo shopping, i pranzi in famiglia, i brindisi con gli amici. Non c’è che dire, la magia del Natale è unica.

Non dimentichiamo che il 25 dicembre si celebra la nascita di Cristo, Dio sceso sulla terra nel corpo di un uomo, Gesù. I credenti e religiosi sono molto devoti e legati a questa festa, come la tradizione vuole. Tanto è anche il consumismo che chiaramente si è creato attorno al Natale, che in molti vorrebbero boicottare. Cerchiamo di pensare solo all’atmosfera unica che il Natale porta in ogni casa e famiglia e vediamo insieme le più belle frasi legate a questo meraviglioso periodo dell’anno.

Frasi di Natale in famiglia: le più belle

Il Natale è famiglia, non possiamo negarlo. Quando pensiamo al Natale infatti la mente va ai pranzi coi parenti, ai regali scartati sotto l’albero con i propri figli o genitori – alle carezze, ai baci e agli abbracci dei nonni, ai brindisi e ai pranzi infiniti, che durano ore – nel tepore di casa, mentre fuori fa freddo e magari nevica, creando un’atmosfera ancora più speciale. Leggiamo insieme le più belle frasi di Natale in famiglia che DiLei ha scelto per te:

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace. (Papa Francesco)

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. (Madre Teresa di Calcutta)

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno. (Stephen Littleword)

Natale è la festa dell’infanzia. Abbiamo il diritto di domandarci se ci saranno ancora per lungo tempo notti di Natale, con i loro angeli e pastori, per questo mondo feroce, così lontano dall’infanzia, così estraneo allo spirito d’infanzia. (Georges Bernanos)

Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore. (Washington Irving)

Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere pieni di misericordia, è avere il vero spirito del Natale. (Calvin Coolidge)

A Natale riceviamo in terra Gesù, Pane del cielo: è un cibo che non scade mai, ma ci fa assaporare già ora la vita eterna. (Papa Francesco)

Il Natale è un giorno di raccoglimento e tradizione, una giornata speciale da trascorrere nella calorosa cerchia della famiglia e degli amici. (Margaret Thatcher)

Ho sentito le campane il giorno di Natale

I loro vecchi canti familiari suonano

E selvaggio e dolce, le parole ripetono

Di pace sulla terra, di buona volontà per gli uomini. (Henry Wadsworth Longfellow)

A Natale Dio ci dona tutto se stesso attraverso il suo Figlio, l’Unico, che è tutta la sua gioia. (Papa Francesco)

Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile. (Gertrude Tooley Buckingham)

Natale è il giorno della gioia e della bontà. Possa Dio farti ricco di entrambi. (Phillips Brooks)

È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te. (Madre Teresa di Calcutta)

Se quest’anno nessuno ha intenzione di mandarmi dei regali per Natale, non vi preoccupate. Ditemi solo dove abitate e io verrò a prenderli da solo. (Henny Youngman)

L’unica vera persona cieca durante il periodo natalizio è colui che non ha il Natale nel cuore. (Helen Keller)

Una volta mi limitavo a ringraziare Babbo Natale per pochi soldi e qualche biscotto. Ora, lo ringrazio per le stelle e le facce in strada, e il vino e il grande mare. (Gilbert Keith Chesterton)

Beata la stagione che coinvolge il mondo intero in una cospirazione d’amore. (Hamilton Wright Mabie)

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo. (Antoine de Saint-Exupéry)

Fa bene a momenti tornar bambini, e più che mai a Natale, ch’è una festa istituita da Dio fattosi anch’egli bambino. (Charles Dickens)

Frasi di Natale tratte da canzoni

Che belle le canzoni di Natale, nel periodo che precede il 25 le sentiamo uscire da ogni dove: passeggiando tra le vie della città, nei negozi, nei centri commerciali, in bar e ristoranti, ma anche nelle case. Non c’è niente di meglio di una canzone di Natale per sentire addosso l’atmosfera delle feste, il vero spirito natalizio.

Ci sono i vecchi e cari brani tradizionali, che tutti sappiamo e che ogni anno risuonano nelle nostre orecchie, facendo riaffiorare preziosi ricordi dei Natali passati. Ma sono meravigliose anche le interpretazioni moderne dei canti di Natale: non c’è dubbio, ascoltare musica è sempre il modo migliore per restare uniti, abbracciati ai piedi dell’albero, o a baciarsi sotto il vischio. Di seguito puoi leggere alcune delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Natale selezionate da DiLei:

La vigilia di Natale mi troverà, dove risplende la luce dell’amore. Sarò a casa per Natale, anche solo nei miei sogni. (Bing Crosby, I’ll be home for Christmas)

A Natale puoi

Fare quello che non puoi fare mai:

riprendere a giocare,

riprendere a sognare,

riprendere quel tempo

che rincorrevi tanto.

È Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più,

per noi, a Natale puoi. (Roberta Bonanno – A Natale puoi)

Il camino sta bruciando luminoso, splende tutto su di me

Vedo i regali sotto il buon vecchio albero di Natale

E aspetto tutta la notte che Babbo Natale venga a svegliarmi dai miei sogni

Oh, perché? Perché questo è Natale per me

Vedo i bambini giocare fuori, come angeli nella neve

Mentre mamma e papà si scambiano un bacio sotto il vischio

E faremo tesoro di tutte queste cose semplici ovunque saremo

Oh, perché? Perché questo è Natale per me. (Pentatonix, This is Christmas for me)

Quasi sussurrandomi

Che è tutto parte di noi

Sembra tutto accendersi

Come con le luci di Natale

Che colorano quello che accarezzano. (883 – Le luci di Natale)

Vorrei dire buon Natale e dividerlo con te. (Renato Zero – Buon Natale)

La festa è iniziata, la sensazione è qui. Viene solo in questo periodo dell’anno. (Paul McCartney, Wonderful Christmas time)

Sto sognando un bianco Natale, proprio come quelli che conoscevo. (Bing Crosby, White Christmas)

Dimmi perché

è Natale ma pace non c’è

“buon Natale” ma il senso qual è?

Un saluto formale non è

come amare, quanti sogni fanno gli uomini

che in un giorno vanno via

“buon Natale” se vuoi, quello vero che è dentro di noi

dentro di noi. (Eros Ramazzotti – Buon Natale, se puoi)

Ti auguro un buon Natale. Lascia che il tuo cuore sia leggero. D’ora in poi i tuoi problemi saranno nascosti. (Judy Garland, Happy Christmas)

Un giorno a Natale vedremo una terra senza bambini affamati, nessuna mano vuota. Una mattina felice le persone condivideranno un mondo dove la gente riceve assistenza dal prossimo. (Stevie Wonder –Someday at Christmas)

Le decorazioni rosse sull’albero di Natale verde non saranno le stesse se, se tu non sei qui con me. (Andrea Bocelli – Blue Christmas)

Appendi una stella scintillante sul ramo più alto e passa un felice Natale! (Frank Sinatra – Have Yourself a Merry Little Christmas)

Entrate nel Natale. Riuniamoci tutti insieme… Mangiate, bevete e state allegri… Entrate nel Natale. L’ingresso è libero. (Elton John – Step into Christmas)

Un felice Natale e un meraviglioso anno nuovo, speriamo che sia davvero un buon anno senza alcuna paura. La guerra è finita, se lo vuoi. (John Lennon – Happy Xmas)

Non voglio molto per Natale, c’è solo una cosa di cui ho bisogno… tutto quello che voglio per Natale sei tu! (Mariah Carey – All I want for Christmas is you)

Farai meglio a prestare attenzione, farai meglio a non piangere, farai meglio a non mettere il broncio e ti dirò il perché: Babbo Natale sta arrivando in città. (Michael Bublé – Santa Claus is coming to town)

Quando hai le lacrime agli occhi, è tempo di guardarsi dentro, il tuo cuore può trovare un’altra strada. Credi a quanto ti dico: non gettare via questo tempo, domani sarà Natale. (Enya – The spirit of Christmas past)

Dicembre, odore di castagne per le strade, fa freddo e il vento va dicendo nei camini: “almeno questa notte dimentichiamo il male”. (Irene Grandi – Buon Natale a tutto il mondo)

Oh, amico mio, è stato un anno lungo e difficile ma adesso è Natale… sì, è Natale. Grazie a Dio è Natale! (Queen – Thank God It’s Christmas)

Quando sei ancora in attesa della neve, non sembra per niente Natale. (Coldplay – Christmas Lights)

Frasi di Natale per amici: auguri sinceri

Non solo la famiglia, anche gli amici sono molto importanti ed è bello trascorrere insieme a loro i giorni che precedono o seguono il Natale. Organizzare una cena o un pranzo, fare un aperitivo: ogni occasione è buona per ritrovarsi e farsi i migliori auguri di Natale.

Le festività sono spesso un’ottima occasione per rivedere gli amici che non frequentiamo da tempo, quelli che abitano lontani, che durante l’anno non si riescono a incontrare per via dei numerosi impegni. E allora si approfitta del Natale per farsi gli auguri, abbracciarsi, sorseggiare del buon vino davanti al camino. DiLei ha scelto alcune frasi per festeggiare il Natale con gli amici e fare i più sentiti auguri:

Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto, profumo di pino e di vino, buone chiacchiere, bei ricordi, amicizie, rinnovate. Se questo manca basterà l’amore. (John O’Neill)

Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale. Al tuo nemico, perdono. Al tuo avversario, tolleranza. A un amico, il tuo cuore. A un cliente, il servizio. A tutti, la carità. A ogni bambino, un buon esempio. A te stesso, rispetto. (Oren Arnold)

S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento! (Gianni Rodari)

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello. (Norman Vincent Peale)

Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore. (Washington Irving)

Fatti un regalo per Natale: perdona qualcuno che ti ha fatto del male. Libera il tuo cuore da questo peso e lascia che ritorni a sorridere. (Antonio Curnetta)

Anche da adulto trovo difficile dormire la vigilia di Natale. L’eccitazione del Natale è una potente caffeina, non importa la tua età. (Carrie Latet)

Amo la neve per la stessa ragione per cui amo il Natale: unisce le persone, mentre il tempo si ferma. (Rachel Cohn)

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti. (Gianni Rodari)

Non esiste nulla di così triste che lo svegliarsi la mattina di Natale e ricordarsi di non essere più un bambino. (Erma Bombeck)

Auguri di Natale profondi, che scaldano il cuore

Il Natale è fatto di giornate lente e gelide, scaldate dall’amore dei propri cari e degli amici, dal tepore del camino e degli abbracci attorno all’albero. Natale è un pranzo che non sappiamo a che ora terminerà, è la tombola in famiglia, scartare i regali coi più piccini. Natale è amore, gioia nel cuore, famiglia e affetto profondo. Vediamo alcune delle più deliziose frasi per fare gli auguri di Natale col cuore:

Il Natale è una necessità. Deve esserci almeno un giorno all’anno in cui ci ricordiamo di non essere qui sulla Terra solo per noi stessi ma anche per altri motivi. (Arnold Eric Sevareid)

Fino a quando non renderemo il Natale un’occasione per condividere i nostri buoni sentimenti, tutta la neve del Polo Nord non basterà a imbiancarlo. (Bing Crosby)

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta. (Henry Miller)

Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio cuore. (Freya Stark)

Che tu possa avere la gioia del Natale, che è speranza. Lo spirito del Natale, che è pace. Il cuore del Natale, che è amore. (Ada V. Hendricks)

È Natale da ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Vorrei un dicembre a luci spente, con le persone accese. (Charles Bukowski)

Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente. (Padre Pio)

L’umanità è una grande e immensa famiglia. Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale. (Papa Giovanni XXIII)

Una candela di Natale è una bella cosa. Non fa rumore ma dolcemente offre se stessa. (Eva Logue)

Il Natale è una verità: la verità di Dio che sorprendentemente ci ama ed è venuto a farsi uno di noi. (Giacomo Biffi)

Che cosa è il Natale? È tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro. Si tratta del desiderio ardente che ogni tazza possa traboccare di benedizioni ricche ed eterne, e che ogni percorso possa portare alla pace. (Agnes M. Pahro)

Guai se non ci fosse il Natale. Ci dobbiamo ricordare che siamo qui per gli altri e non solo per noi stessi. (Fabrizio Caramagna)

Quando sfondi le pareti dell’emozione la vita diventa una palla di Natale. (Paolo Sorrentino)

Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile. (Gertrude Tooley Buckingham)

Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre. (Arthur Schopenhauer)

Sopra il tetto che si spalanca nero, la neve fiocca eguale. Angioletti in tunica bianca ricantano ai greggi: ‘È Natale!’. (Théophile Gautier)

Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale. (Dale Evans)

Frasi natalizie brevi

Finiamo questa dolce carrellata di frasi di Natale coi pensieri più brevi, ma profondi. Alcune citazioni e aforismi famosi, di noti autori, che ci regalano piacevoli emozioni in vista del Natale: