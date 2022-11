Frasi di Natale brevi, le più sentite per gli auguri migliori

Fonte: 123rf

I regali sono sempre benaccetti, i bambini soprattutto li aspettano con ansia, ma forse – oltre al piacere di riunirsi e stare in compagnia – sono gli auguri sentiti quelli che rendono tutto molto più speciale. Le frasi di Natale brevi sono forse le migliori: vanno drnitte al punto, ma senza scadere nel banale.

Presepe, albero di Natale e luci. Corsa agli ultimi doni, preparazione delle cene in famiglia e voglia di fare festa. Quale miglior modo, se non incorniciare il tutto con un messaggio pensato ad hoc per le persone a cui si vuole bene? DiLei ha pensato a una selezione di citazioni e aforismi per aiutare chi ha difficoltà a trasformare i pensieri in parole.

Frasi di Natale d’autore

Le frasi di Natale brevi sono perfette per i familiari, gli innamorati, gli amici, i colleghi. L’unica regola è fare gli auguri con il cuore, in un periodo dell’anno in cui si tende a fare un bilancio e a ricordare ciò che conta davvero nella vita. I biglietti, infatti, contengono tanti pensieri positivi sull’avvenire. La speranza è sempre quella che il futuro possa essere migliore del passato.

E quale miglior modo, se non scegliendo i pensieri di scrittori che sanno dare la giusta forma all’amore? È sufficiente scegliere quello che più si avvicina a quello che il cuore suggerisce. Ecco che la selezione d’autore può fare a caso nostro:

A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia (Alda Merini).

Cerchiamo di vivere il Natale in maniera coerente col Vangelo, accogliendo Gesù al centro della nostra vita (Papa Francesco).

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo (Antoine de Saint-Exupèry).

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati (Alda Merini).

Miei cari, ecco il mio augurio: cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita (Enzo Bianchi).

È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere (Jostein Gaarder).

Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero (Charlotte Carpenter).

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno (Stephen Littleword).

Guai se non ci fosse il Natale. Ci deve essere almeno un giorno dell’anno a ricordarci che siamo qui per gli altri e non solo per noi stessi (Fabrizio Caramagna).

Auguri di Natale profondi

Quando si avvicina un periodo così carico di emozioni, tutto si amplifica: gioie e mancanze si sentono all’ennesima potenza e, qualsiasi sentimento prevalga nel proprio animo, ricevere un pensiero sincero da parte di qualcuno è sempre bello:

A Natale ogni sorpresa vale ma… tu vali di più. Auguri!

Un albero addobbato di auguri… e una stella luminosa sul tuo cammino in questo Santo Natale.

Che il Santo Natale ti porti fra i doni tanta serenità.

Perché la pace non sia solo una stagione ma il dono di un’intera esistenza. Buon Natale.

Auguri per un Natale dipinto di gioia!

Le cose più belle della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Per te, l’augurio di una stagione del cuore davvero speciale.

Che questo Natale porti a te e famiglia tanta pace e serenità. Buone feste!

Nella notte più magica dell’anno, possano le stelle vegliare su di voi e la luna custodire i vostri sogni. Buon Natale.

Cos’hai trovato sotto l’albero? I miei più sinceri auguri di Natale!

Per queste Feste augurandovi la gioia del Natale che è speranza, lo spirito del Natale che è pace, l’essenza del Natale che è amore.

È arrivato Natale: che sia un giorno luminoso e felice! Auguri!

Che la dolce magia del Natale sia sempre con te.

In questo freddo Natale arrivano a riscaldarti i miei più calorosi auguri. Buon Natale!

Tantissimi auguri! Che il Natale possa portare nella vostra casa armonia, pace e serenità!

L’incanto delle feste di Natale ti porti tanta gioia e pace. Auguri!

Che la gioia del Natale scaldi il cuore a te e famiglia. Auguri!

Nel firmamento brilla la scia della cometa annuncia la buona novella: è nato Gesù!

Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero gioia, felicità e amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile.

Non poteva mancare, in questo grande giorno, un piccolo pensiero per te. Buon Natale.

Ti auguro di provare emozioni vere e tanta gioia nel cuore, perché questo è il Natale! Tanti Auguri!

Ogni tuo desiderio in questo periodo di festa si possa realizzare. Buon Natale.

Il Natale lo si sente nel cuore e solo con il cuore possiamo trasmetterne la vera magia! Tanti auguri!

Tanti auguri di Buon Natale a una persona davvero speciale!

Buon Natale e un augurio di buona salute e tanta felicità!

Questo Natale fatti il migliore regalo possibile: rimani come sei!

Che la notte di Natale brilli per voi di luce, di grazia e di amore. Buon Natale.

Con te al mio fianco sarà il più bel Natale di sempre! Tanti affettuosissimi auguri!

La pace, l’amore e l’armonia auguro a voi con tutto il mio cuore!

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa farti è che sia Natale ogni giorno!

Con questa brevissima frase ti auguro un Natale strepitoso! Auguri!!

Con te è Natale tutto l’anno. Grazie di esserci sempre. Buon Natale!

Trovare qualcuno a cui donare il cuore è il più bel regalo che possiamo farci. Buon Natale!

Che questo Natale ti porti una montagna di sogni da realizzare. Buon Natale!

È Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori! Auguri!

Regalami un sorriso… e sarà un Natale speciale! Tanti auguri!

Buon Natale credo sia stato già detto. E allora dico Buon nuovo cuore a tutti.

Frasi natalizie divertenti

Il Natale è una festa prima di tutto religiosa. Soffermarsi sul vero significato di questo momento è l’approccio giusto. Fatto ciò, però, prendere tutto con un po’ di leggerezza dimostra ironia, non superficialità.

Se è un pizzico di humor che cerchiamo, ecco le frasi di Natale brevi che strappano un sorriso (senza perdere il proprio valore): il segreto è saper leggere fra le righe:

<[: {) Babbo Natale! Auguri di Natale!

Avrei voluto regalarti qualcosa di incredibile, meraviglioso e stupefacente… ma non sono riuscito ad incartarmi. Perciò ti faccio i miei migliori Auguri di Natale!

Ancora nessun sms natalizio da riciclare in serie? Forza, datevi da fare! Buon Natale.

Metti la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sulla spalla destra. Ecco, hai appena ricevuto un abbraccio a distanza. Buon Natale!

Fai passare un felice Natale ai tuoi amici: resta in casa fino al 6 gennaio!

Da lontano non ti si distingue proprio! Va bene la pancia, la barba incolta, i capelli lunghi, ma almeno evita il rosso quando ti vesti se non vuoi essere scambiato per Babbo Natale!

Il Natale è soprattutto la festa dei bambini. Ma anche noi adulti possiamo godercela, almeno fino all’arrivo dell’estratto conto!

Sono ore che ti cerco… ma dove sei andato a finire? E poi lo sai che non esiste presepe senza… asino!

E come dicono i cannibali: “a Natale siamo tutti più buoni”… Tanti Auguri!

Vorrei fare gli Auguri di Natale ad una persona sorprendente, brillante e decisamente stupenda. Ma considerando che gli auguri di Natale non me li posso mica far da solo… allora li faccio a te! Buon Natale.

Babbo Natale ha avuto l’idea giusta: andare a visitare le persone solo una volta all’anno (Victor Borge).

Ma dove sei? Ti sto cercando da ore! Non hai idea di quanto tu sia diventato importante per me: mi serve l’asino per completare il presepe! Felice Natale.

La vera magia del Natale: far sparire tutti i miei risparmi… Tanti Auguri!

Non ho la barba e il vestito rosso, ma un regalo te lo faccio lo stesso: buon Natale!

Il Natale è una cospirazione per far sentire ai single che sono soli (Armistead Maupin).

Questi auguri di Natale saranno completamente diversi da tutti quelli che riceverai, ne sono sicuro… Buona Pasqua!

Babbo Natale è sempre molto generoso con te… Tra “babbi” ci si intende!

Ne abbiamo passate tante insieme, e dopo il cenone di questa sera dobbiamo essere pronti ad affrontare la sfida più difficile… la bilancia! Buon Natale!

Il mio corpo mi dice “dieta”, ma il mio cuore canta “a Natale puoi”… Buone Feste!

Il Natale a casa mia è sempre almeno sei o sette volte più piacevole che altrove. Cominciamo a bere presto. E mentre tutti gli altri vedono solo un Babbo Natale, noi ne vediamo sei o sette. Buon Natale e buon Feste a tutti!

Le renne di Babbo Natale stanno volando e arrivando da te e famiglia per augurarti un Buon Natale… speriamo che non sbaglino strada!

Se un giorno un uomo vestito di rosso con i capelli e la barba bianca ti mette in un sacco, non ti preoccupare… sono io che ho chiesto un regalo prezioso per Natale!

Mi ha chiamato Gesù e mi ha offerto 10000 euro per ritrovargli l’asino del presepio. Quindi, o mi offri di più, oppure gli dico dove ti trovi!

Per fortuna che il Natale viene una volta l’anno… mangia, bevi, e non pensarci troppo!

Ti auguro un bianco Natale! …e quando finisci il bianco, apri una bella bottiglia di rosso!

Frasi di Natale per amici

Gli amici rappresentano la famiglia che si sceglie. A tal proposito, ecco delle frasi brevi sull’amicizia davvero d’effetto. Affinità elettive, esperienze indimenticabili, condivisione e affetto senza per forza doverlo spiegare. Sono queste le legano due persone che decidono di esserci l’una per l’altra per sempre:

Sei un vero amico e ti auguro di trovare, sotto l’albero, infinita serenità. Buon Natale.

Buon Natale, i migliori auguri di Natale alla persona migliore che io conosca.

La tua amicizia è il più grande regalo di Natale. Grazie di tutto.Ti auguro un sacco colmo di felicità! Vi auguro tutto il meglio che la vita vi possa portare, Buon Natale!!

A Natale non perdere l’occasione, fatti abbracciare… Che tu possa essere sereno e gioioso! Buon Natale!

La tua amicizia rende più luminosa la gioia del Natale! Augurissimi!

Ti auguro un Natale unico ed indimenticabile, che possa essere ricco di 1000 soddisfazioni. Buon Natale!

A una amica per me molto speciale. Tantissimi auguri di Buon Natale.

Vorrei riempire di emozioni e gioie il tuo cuore, vorrei vederti realizzare i sogni che custodisci nel cassetto e gioire delle tue conquiste. Ti auguro un Natale meraviglioso.

Dal vicino caminetto viene giù un angioletto, l’ho mandato di nascosto a dar gioia in ogni posto, tanta gioia e tanta amicizia alla mia amica del cuore!

Questo piccolo regalo per te, con l’augurio di trascorrere un felice Natale. Buon Natale!

Molti dei miei ricordi più belli sono con te. Ti auguro un felicissimissimo Natale amico mio!

Non vuole essere un regalo, ma solo un modo semplice di dirti grazie.

A tutti i miei amici più cari… Buon Natale!

Approfitto di questo momento per ringraziarti di essere parte della mia vita e di rendere più felici le mie giornate. Tanti baci, abbracci e buone feste!

La tua amicizia è stata una vera benedizione per la mia vita. Ti auguro di passare delle magnifiche feste!

In questi giorni di gioia, pace e amore ti mando i miei auguri più affettuosi e sinceri. Buone feste!

La vera amicizia è non regalarsi niente perché si è poveri entrambi. Buon Natale amico mio!

Con te è sempre festa. Grazie di esserci sempre. Tanti auguri!

Natale è il periodo dell’anno in cui diciamo alle persone quanto significano per noi. Grazie per essere sempre stato un amico straordinario. Buon Natale!

Possano queste feste darti speranza e nuovi sogni da inseguire. Tanti auguri!

Buon Natale! Le imprese magiche di Babbo Natale non sono niente in confronto a tutto ciò che la tua amicizia ha fatto con me.

Con profonda gratitudine, vorrei ringraziarti e augurarti buone feste. Tanti auguri!

Quando qualcuno mi chiede di te, dico che sei mio fratello. Perché sei decisamente più di un amico. Buon Natale!

Per queste feste volevo solo ringraziarti per tutto ciò che fai e che sei. Tanti auguri di cuore!

Possa questo Natale portarti molta gioia e felicità. Grazie per essere un così grande amico!

È in giornate così belle che pensi alle persone che hanno reso la tua vita migliore. Ed io non potevo che pensare a te… Auguri di Buone feste!

Sapere di poter contare sempre su di te è il regalo più bello che potessi mai ricevere. Buon Natale amico mio!

Frasi di Natale brevi per chi si ama

Ci sono alcune frasi di Natale brevi che sono davvero speciali. Avere la fortuna di girarsi e trovare al proprio fianco la persona giusta non è mica un dettaglio. Lo dimostrano le frasi d’amore dei poeti, per esempio. Si tratta di una gioia che viene amplificata durante periodi dell’anno così carichi di significato:

Il nostro destino più vero è essere trasformati dall’amore.

Quest’anno il mio Natale sarà ancora più bello perché ho conosciuto una persona veramente molto speciale.

Averti accanto è il regalo di Natale più bello e prezioso che la vita mi potesse fare. Tanti auguri tesoro!

Il Natale è meraviglioso ma quando si è innamorati diventa magico! Tanti auguri di buon Natale, amore mio.

L’atmosfera del Natale è ancora più magica se ne puoi condividere la profondità con le persone che ami. Tanti auguri, amore!

Tanti auguri alla persona più importante della mia vita. Buon Natale!

Il Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene stare un po’ in silenzio, per sentire la voce dell’amore.

Ti auguro che la voglia di amare sia più forte della paura di soffrire ancora… Buon Natale!

Poesie di Natale

I poeti sono dei veri artisti. Rendono musicali e armoniosi i pensieri. Lo fanno grazie a un talento naturale che mettono a servizio della collettività. Ecco allora le frasi di Natale brevi contenute in veri e propri capolavori della metrica.

Madre Teresa di Calcutta

È Natale ogni volta

che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta

che rimani in silenzio

per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta

che non accetti quei principi

che relegano gli oppressi

ai margini della società.

È Natale ogni volta

che speri con quelli che disperano

nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta

che riconosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza.

Fabrizio Caramagna

Il Natale è una sera di dicembre,

il silenzio che dilaga per le strade,

una fiamma custodita tra le nostre mani,

un fiume solitario che torna alla sua sorgente.

la gioia di donare qualcosa e la gioia di ricevere.

Ada Vilate Hendricks

Che tu possa avere la gioia del Natale, che è speranza;

Lo spirito del Natale, che è pace;

Il cuore del Natale, che è amore.

Gianni Rodari

Non ho che auguri da regalare:

di auguri ne ho tanti

prendete quelli che volete,

prendeteli tutti quanti.

Dale Evans Rogers

Il Natale è l’amore in azione.

Ogni volta che amiamo,

ogni volta che doniamo,

è Natale.

Poesia anonima

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società.

È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.