Regali di Natale per la casa, otto idee di design

Lampade, sedute, tappeti, suppellettili che arricchiscono la tua casa con un tocco artistico. Natale può essere l’occasione per regalare o farsi regalare oggetti di design, creazioni d’autore originali e speciali ma nel contempo utili e pratiche. Abbiamo selezionato per voi otto idee da mettere sotto l’albero.

Poltroncina Oleandro – Calligaris

Sempre elegante e allo stesso tempo comoda, grazie alle cinghie elastiche che supportano il sedile, la poltroncina Oleandro si aggiunge alla famiglia della stessa linea. Disponibile con la struttura in legno ed in metallo, per un maggiore impatto scenico nel living. Design by Archirivolto.

Lampada Buonanotte – Stilnovo

Buonanotte è una lampada regolabile mediante la rotazione di due quartine in metallo che controllano il fascio luminoso. Con un semplice gesto cambia l’atmosfera: aperta per una buona lettura o chiusa e soffusa, complice dei sogni. Design by Giovanni e Luigi Gorgoni.

Tappeto Hertz – Ditre

Dalla vibrazione di una traccia musicale alla sua trascrizione grafica, morbida e materica. Il disegno dai toni neutri di Hertz è enfatizzato dalla lavorazione della lana, che conferisce al tappeto un caratteristico effetto tridimensionale. Design by Daniele Lo Scalzo Moscheri.

Lampada Fante – Stilnovo

La luce di Fante si orienta facilmente, grazie al riflettore sulla testa della lampadina che, simile ad un cappello a tesa larga, definisce la silhouette di un’elegante figura femminile. La base conica, morbida e piacevole al tatto, completa il suo design perfettamente proporzionato. Design by Jonathan De Pas, Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi.

Lampada Meta – Stilnovo

Caratterizzata da linee semplici ed essenziali, Meta è un’icona del design italiano nata negli anni Settanta. Oggi ritorna come testimonianza concreta di eleganza. Design by Stilnovo.

Poltrona Reef – Connubia

Reef è una poltrona informale e versatile, dalle forme generose e avvolgenti, nate per accogliere e accompagnare sia lunghe chiacchierate in famiglia sia solitarie letture serali. Reef è un prodotto sostenibile: il rivestimento è creato interamente con plastica riciclata post-consumo.

Per ogni “Reef” prodotta vengono utilizzate 100 bottiglie di plastica recuperata dal mare, contribuendo concretamente alla missione di pulizia della terra e degli oceani. Design by Michele Menescardi.

Cuscino pattern Zafran – Mantero 1902 x Ditre Italia

Un morbido cuscino con la storica stampa di Mantero 1902 “La Campagna” è il regalo ideale per arredare la casa con eleganza e uno stile senza tempo.

Il motivo, raffigurante l’effervescenza e la bellezza della natura che si risveglia al tramonto, è declinato in sei differenti varianti colore provenienti dal catalogo di Ditre Italia.

Lampada Torino – Stilnovo

Stile, eleganza e versatilità, in tre parole Torino, la lampada da lettura in alluminio e personalizzabile. Un prodotto versatile, pensato per differenti ambienti, dagli uffici agli spazi residenziali, e studiata per illuminare tavoli, scrivanie, mensole e anche per applicazioni a parete. Design by Shigeaki Asahara.

