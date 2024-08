Idee di look estivi con le ciabatte infradito

Ecco come abbinare in modo chic ed elegante le ciabatte infradito: copia tutti i look!

Fonte: Getty Images Idee di look con le ciabatte infradito

I sandali infradito sono un vero must have estivo: freschi e leggeri, piatti o con un po’ di tacco, sono una calzatura che è davvero immancabile nei mesi caldi. Vediamo che modelli scegliere e come abbinarli per essere chic.

Modelli di sandali infradito da portare al mare

Ecco una serie di modelli di ciabatte infradito che potete considerare per i vostri look estivi.

Allacciati alla caviglia

Se le caviglie e i polpacci sono un vostro punto di forza e non avete problemi di ritenzione idrica o di gonfiore alle gambe, allora le infradito allacciate alla caviglia sono perfette per voi. Potete portarle con gonne o pantaloni morbidi e vi regaleranno subito un look casual chic.

Luccicanti e particolari

Se invece volete aggiungere un tocco di luce all’insieme, allora l’ideale per voi è un sandali infradito con dettagli luminosi di perline o in cuoio metallizzato. Vanno benissimo sia per la spiaggia che per una passeggiata in città con un outfit easy e informale.

Infradito gioiello

Se volete rendere più elegante un look semplice, allora le infradito gioiello sono quello che vi serve. Potete sceglierle con le pietre in gradazioni monocromatiche, oppure con cristalli multicolori: il mio suggerimento è di optare per il multicolor con un capi in colori neutri, preferibilmente in tinta unita.

Romantici e bon ton

Anche chi ama i look bon ton può indossare sandali infradito: ne esistono di tutti i tipi! Scegliete quelli che hanno piccoli dettagli come fiocchi o perline, magari in colori neutri come i pastello, da abbinare ad outfit in microfiorellini provenzali, completati da borse e cappelli di paglia.

Idee di look con sandali infradito

Ecco alcuni look perfetti se completati con un sandalo infraduto.

Con la borsa di paglia come Ines de la Fressange

Ines de la Fressange indossa molto spesso i sandali infradito e li porta in modo elegante e chic. Potete fare come lei e indossarli con una borsa di paglia, jeans bianchi e una semplice camicia over a righe, in colori estivi come l’azzurro, il rosso o il blu.

Con la suola chunky

Spesso non si indossano le ciabatte infradito perché il timore è quello di avere problemi di mal di schiena, dal momento che normalmente queste calzature hanno la suola piatta. Non è così: vi basta scegliere un modello che abbia la suola un po’ più alta! Un’idea sono le infradito con suole chucky oppure platform, che vi aiutano a sostenere la schiena. Se invece volete proprio plantari più costruiti, allora potete optare per i modelli tipo Birkenstock, casual e sportivi e adatti ad un contesto quotidiano e easy.

Fonte: Getty Images

Con il tacco a rocchetto

Un’altra opzione da considerare nell’ottica di non indossare scarpe piatte, è quella di portate i tacchi a rocchetto o kitten heel. Hanno un’altezza media e, anche se non sono comodissimi, sono facilmente portabili. Potete abbinarli ad un look più elegante e chic, anche se non business, magari con gonne midi o longuette e accessori in colori a contrasto.

Fonte: Getty Images

Con i jeans e la camicia

Se vi piace l’idea di un look minimal e informale, allora sappiate che le infradito sono perfette anche con jeans e camicia. Provate ad abbinarle con capi dal taglio over e morbido, per un perfetto look street style, ideale anche in città anche nella mezza stagione, sia in primavera, anche se i piedi non sono abbronzatissimi, sia in autunno al rientro dalle vacanze, a patto di avere ovviamente una pedicure impeccabile.