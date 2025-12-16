Morta Rachael Carpani a 45 anni, chi era l’attrice de Le sorelle McLeod

Getty Images Rachael Carpani

Indimenticabile per il suo ruolo ne Le sorelle McLeod, l’attrice australiana Rachael Carpani è morta a 45 anni: a farlo sapere con una dichiarazione è stata la sorella Georgia su Instagram. La famiglia ha chiesto riservatezza in un momento estremamente difficile: l’attrice lottava contro una malattia cronica e si sarebbe spenta all’improvviso.

Rachael Carpani è morta a 45 anni: l’annuncio della famiglia

Tutti noi la ricordiamo per uno dei suoi ruoli di maggiore successo internazionale: conosciuta per aver vestito i panni di Jodi Fountain ne Le Sorelle McLeod, è scomparsa all’età di 45 anni, in “modo inatteso ma sereno”, stando alle dichiarazioni della famiglia. L’attrice ha lottato contro una malattia cronica, ma non si conoscono le cause della morte per il momento. I funerali sono stati organizzati in forma privata e sono previsti per il 19 dicembre.

“È con grande tristezza che Tony e Gael Carpani annunciano che la loro bellissima figlia, l’amata attrice australiana Rachael Carpani, è mancata inaspettatamente ma serenamente nelle prime ore di domenica 7 dicembre, dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica. Il funerale sarà un evento privato e si terrà venerdì 19 dicembre con i familiari e gli amici più stretti”, il messaggio della famiglia nell’account Instagram della sorella dell’attrice, Georgia.

Non è mancato il cordoglio dei fan che l’avevano amata proprio per il personaggio più famoso da lei interpretato: “Sono incredibilmente addolorato nell’apprendere della scomparsa della tua cara sorella. Mi dispiace tanto. Sono cresciuto guardandola e desiderando di essere come lei. Mando tanto amore e abbracci avvolgenti alla tua famiglia”. Molti gruppi sui social, dedicati alla serie che è stata trasmessa in Italia da Hallmark Channel e Rai1, hanno dedicato un pensiero collettivo, ricordando ciò che Rachael ha rappresentato nell’immaginario comune con il suo ruolo. “Rachel è stata una donna meravigliosa che ci ha regalato tanti momenti e ore meravigliose nella serie. Le porteremo sempre nei nostri cuori”.

Chi era Rachael Carpani

Nata a Sydney il 24 agosto 1980, l’attrice australiana è cresciuta in una zona rurale, una fattoria nelle vicinanze di Sydney: dopo aver studiato arte alla Macquarie University, è arrivata per lei la fama mondiale per il ruolo di Jodi ne Le Sorelle McLeod. Al cinema, è stata presente in Hating Alison Ashley nel 2005, in Triangle nel 2009 e l’ultima apparizione nota in Tornare a vincere nel 2020. In televisione, aveva avuto un ruolo ricorrente in Home and Away. Gli ultimi film risalgono al 2015: If There Be Thorns e Seeds of Yesterday. Oltre che ne Le Sorelle McLeod, presente dal 2001 al 2007 e nel 2009, è stata anche in NCIS: Los Angeles nel 2009.

La vita privata dell’attrice non è mai stata monopolizzata dalle luci dei riflettori. Dal 2006 al 2011, è stata sposata con l’attore australiano Matt Passmore. L’attrice, stando alla dichiarazione della famiglia, sarebbe improvvisamente scomparsa: nel 2024, aveva dichiarato di essere andata a vivere in America per non essere costantemente riconosciuta come Jody de Le sorelle McLeod. Nel 2021, invece, aveva rivelato di essere stata ricoverata in ospedale per alcuni dolori addominali: si era sottoposta a un intervento chirurgico, ma non sono mai stati condivisi ulteriori dettagli sul suo stato di salute.