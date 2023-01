Charlene di Monaco, i gemelli fanno tenerezza

Jacques e Gabriella, i gemelli di Charlene e Alberto di Monaco, sono dolcissimi mentre partecipano alla cerimonia dell'incendio della barca per Santa Devota. Era da tempo che non li si vedeva così allegri. La gioia di avere per sé la mamma è incontenibile e il Principino l'abbraccia forte