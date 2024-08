Come abbinare il grigio: consigli per indossarlo

Ecco tutti i consigli per abbinare il grigio in modo chic: diventerà il must have del tuo armadio!

Fonte: Getty Images Idee per abbinare il grigio

Il grigio è un colore super versatile che si adatta non solo a tantissime situazioni diverse, ma anche ad essere abbinato con più colori di quelli che immaginate. Ecco qualche idea per voi.

Che grigio scegliere

I grigi non sono tutti uguali! Anzi: questo colore in particolare può essere molto insidioso se non scegliete la tonalità giusta. Se avete sottotono freddo, il modo migliore di abbinarlo è scegliere una nuance fredda, che viri verso il color gesso o il grigio piombo, se preferite un colore scuro. Se invece avete sottotono caldo, potete optare per un colore che vada sul tortora, quindi con una punta di giallo o di marrone caldo dentro, che farà risaltare i vostri colori naturali.

Con che colori abbinare il grigio

Ecco qualche colore facile che potete accompagnare ai vostri capi grigi.

Grigio e bianco

Il bianco è un grande classico, così come i toni naturali. Questo colore rende immediatamente il grigio fresco ed elegante, ma portabile anche di giorno in contesti casual o business. Se volete renderlo un po’ più personale, aggiungete dettagli colorati, o in tonalità forti oppure in colori pastello: un berrettino, un paio di occhiali, un paio di sneakers dal gusto teen o vintage.

Fonte: Getty Images

Grigio e nero

Se non volete sbagliare , il nero è un altro colore facile da abbinare con il grigio. A differenza del bianco, il nero vi permetterà di ricreare dei look più eleganti e chic, perfetti per l’ufficio, ma anche per la sera. Vi basterà scegliere dei pezzi timeless e sarete sempre certe di aver indossato il capo giusto: un paio di stivaletti, un pullover a girocollo, un paio di pantaloni dal taglio maschile, un jeans con la gamba dritta…

Fonte: Getty Images

Grigio e un colore forte

I neutri non sono i soli colori che potete abbinare al grigio: un colore forte sarà perfetto per ravvivare l’insieme e renderlo personale e interessante. Scegliete la sfumatura che preferite sulla base dei vostri gusti e del vostri colori, tenendo presente che con un colore più scuro come il grigio piombo staranno bene toni più forti e vivaci, mentre con un colore più chiaro come il grigio perla saranno perfette tutte le sfumature pastello.

Fonte: Getty Images

Scale di grigio

Il grigio è perfetto anche in versione ton sr ton, completato da accessori neri e magari da un dettaglio colorato. Se vi piace l’idea di un look di carattere, aggiungete grinta con gli accessori: una it bag oppure un paio di scarpe platform saranno l’ideale!

Fonte: Getty Images

Idee di look in grigio

Il grigio è un colore perfetto per qualsiasi look, dal più sportivo al più elegante. ecco un paio di idee per voi.

Look business in grigio

Come accennavo sopra, il grigio è un colore che, per contesti business e da ufficio è assolutamente perfetto: abbinatelo al nero o al bianco per ricreare dei look eleganti, da completare con accessori ultra femminili come borse ladylike o stringate maschili reinterpretate in chiave femminile.

Fonte: Getty Images

Look casual chic in grigio

Una tuta grigia, un completo di gilet e pantaloni palazzo in tonalità grigio perla, da completare con accessori bianchi o neri e magari un pezzo statement coloratissimo sarà un modo perfetto per interpretare questo colore in chiave sportiva e molto chic.