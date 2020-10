editato in: da

Ci parli di collant? Come è meglio indossarli? Come dobbiamo sceglierli?

Collant: amore o odio? Per me amore… quando si superano gli 80 denari di coprenza! Sì, lo so, sono abbastanza rigida su questo, ma in questo post ve ne spiegherò il motivo e vi darò qualche consiglio su come sceglierli in modo da essere sempre perfette. Pronte? Ecco le istruzioni per l’uso dei collant!

Collant, istruzioni per l’uso: in fantasia

I collant in fantasia tendono ad attirare l’attenzione sulle gambe, quindi va da sé che che, se volete ottenere questo effetto, le gambe saranno il vostro punto di forza. Una cosa importante da dire è che la fantasia, sul collant, tendenzialmente allarga, quindi la gamba risulterà più importante. Fate quindi attenzione in questo senso. Se vi piace l’idea di usare le fantasie, ma le gambe non sono il vostro punto di forza, giocate con l’effetto vedo non vedo: portate collant lavorati con minigonne e cuissardes, oppure con gonne a tubino con lo spacco e stivali. La calza si intravvederà senza scoprire troppo la gamba.

Collant, istruzioni per l’uso: velata

A parte in contesti molto eleganti, quindi con l’abito da sera, ad esempio, dove una calza nera 20 denari è perfetta, in generale, le calze velate sono abbastanza impietose. Vale quindi la regola di cui sopra: portatele se le gambe sono il vostro punto di forza. Menzione separata per le velate color carne: personalmente non le amo, invecchiano. In caso di cerimonie importanti, spesso vengono richieste se il contesto è molto formale, ma, in caso contrario, via libera alla gamba nuda. Ricordatevi che la calza velata color carne si vede. Sempre!

Collant, istruzioni per l’uso: laminate e colorate

Anche qui, funziona un po’ come per le calze in fantasia. Concentrano l’attenzione sulle gambe quindi faranno per voi se le gambe sono il vostro punto di forza. In caso contrario, anche qui, optate per una soluzione che lasci solo intravvedere le gambe.

Collant, istruzioni per l’uso: super coprenti

La mia passione. Adatte a tutti, senza rischi né pericoli! La calza coprente è lo step successivo alla gamba nuda, per me, non ci sono vie di mezzo. Quindi, non appena la temperatura diventa più rigida, ecco che compaiono loro, le mie irrinunciabili calze 80/100 denari! Unica controindicazione: evitatele con i sandali aperti. Una punta chiusa, a mio avviso, è più elegante (oltre che più comoda!).