“Amici”, iniziano i casting degli allievi. E Maria ha già scelto il nuovo Prof

A un mese esatto dalla finalissima del 15 maggio, Maria De Filippi torna al lavoro per il suo Amici con le audizioni dei nuovi allievi della scuola. A riportarlo è Il Messaggero che si fa portavoce di un’indiscrezione inaspettata: dopo le voci sui possibili addii di alcune Prof storiche (Anna Pettinelli, in primis), pare che la conduttrice abbia messo gli occhi addosso a un coach inedito e di cui nessuno avrebbe ipotizzato la presenza nel talent. Si tratterebbe del cantante Michele Bravi.

“Amici 22”, Michele Bravi potrebbe entrare nel cast

Stando a quanto riporta Il Messaggero, Michele Bravi potrebbe essere uno dei nuovi nomi del cast di Prof della prossima edizione di Amici. “Secondo fonti vicine al cantante – si legge sulle colonne del giornale – sembrerebbe che sarà proprio lui «da domani a essere presente alle audizioni dei ragazzi della categoria canto». Domani [14 giugno, ndr] i casting inizieranno e Michele ci sarà ne sono certe le fonti. Sarà lui a occupare la scrivania del docente della categoria canto che potrebbe essere lasciata vacante dalla Pettinelli? Non abbiamo certezza dell’indiscrezione ma quello su cui non abbiamo dubbi è il rapporto speciale che c’è tra Bravi e Maria De Filippi“.

Il rapporto tra Michele Bravi e Maria De Filippi

L’indiscrezione, che ha fatto in breve il giro del web, accenna al rapporto speciale tra Michele Bravi e Maria De Filippi. E in effetti i ben informati ricorderanno come la conduttrice fu fondamentale per il cantante per uscire dal suo periodo più buio. Dopo la vittoria ad X-Factor, nel 2018 Bravi rimase coinvolto in un terribile incidente stradale in cui perse la vita la donna alla guida di una moto.

Non si potè far nulla per salvarla, neanche la tempestiva chiamata ai soccorsi del cantante. Che, a quel punto, fu formalmente accusato di omicidio stradale, affrontando un lungo processo dal quale uscì patteggiando una pena di un anno e sei mesi di reclusione. Il fragile Michele Bravi risentì a lungo degli effetti di questo tragico evento, un dramma che ha segnato per sempre la sua vita, facendolo entrare in una profonda depressione e portandolo ad accantonare la sua professione.

Guarire certe ferite è difficile, ma per fortuna a volte si incontrano angeli pronti a tenderti una mano nel momento del bisogno. Così è stato per il cantante che è riuscito a riprendere in mano la sua vita anche grazie al sostegno di Maria De Filippi, con la quale è nata una solida amicizia. È stata proprio la conduttrice a coinvolgerlo nello Speciale di Amici, la sua prima esibizione live dopo tanti anni di dolore: “Ti ringrazierò per sempre”, le aveva detto in quell’occasione con gli occhi bagnati dalle lacrime.

“Amici 22”, il futuro di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini nel talent

Maria De Filippi e la produzione di Amici non hanno confermato la presenza di Michele Bravi nel cast, cosa che attualmente resta soltanto un’indiscrezione. Allo stesso modo non è giunta alcuna conferma sul futuro delle altre storiche Prof del talent, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Anche in merito alla loro presenza nella prossima edizione di Amici circolano voci non proprio rassicuranti. Si è parlato di vera e propria rivoluzione nel cast e non potrebbe essere altrimenti, visto che la Pettinelli e la Cuccarini sono due volti storici del programma, amatissimi dal pubblico.