Addio a Flavia Franzoni, il dolore del marito Romano Prodi e dei figli

Si è spenta all’improvviso, all’età di 76 anni, Flavia Franzoni, la moglie dell’ex premier Romano Prodi. “Con enorme dolore, il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni“, si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio.

Una notizia che arriva all’indomani della scomparsa di Silvio Berlusconi. Proprio questa mattina era stata confermata la presenza di Prodi ai funerali di Stato di Berlusconi, che si terranno mercoledì 14 giugno alle 15 nel Duomo di Milano. È probabile che dopo l’enorme perdita l’ex presidente non parteciperà all’ultimo saluto al Cavaliere per piangere la scomparsa della moglie.

Chi era Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi

Flavia Franzoni era originaria di Reggio Emilia, città dove ha conosciuto Romano Prodi. È stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna, ha lavorato per vent’anni (fino al 1995) all’Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata direttrice.

La scomparsa della moglie dell’ex presidente è avvenuta all’improvviso nella giornata del 13 giugno 2023, all’età di 76 anni: Flavia Franzoni, che soffriva da tempo di cuore, stava facendo insieme al marito la camminata da Perugia ad Assisi ed è stata colta da malore improvviso.

Insieme al marito aveva partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le Politiche, vinte poi dall’Ulivo. I due erano sposati da 54 anni: nel 2019 avevano festeggiato le nozze d’oro. Nel 2005 con il marito aveva scritto il libro Insieme che si è aggiudica il premio speciale alla Capri-San Michele (la più importante rassegna in ambito cattolico per la narrativa, vinta due volte da Ratzinger).

I messaggi di cordoglio per la famiglia Prodi

Non sono mancati i messaggi di solidarietà, cordoglio e affetto per Romano Prodi, da altri esponenti della politica italiana. “Rimango senza parole nell’apprendere la notizia. Ripenso ad un’infinità di momenti, di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato” , ha scritto su Twitter l’ex segretario del Partito democratico ed ex presidente del Consiglio, Enrico Letta.

Anche l’ex premier e attuale commissario europeo Paolo Gentiloni ha espresso tutto il suo dolore su Twitter: “Profondamente colpito dalla notizia della improvvisa scomparsa di Flavia Franzoni, donna forte e sempre presente nelle storie comuni di questi decenni. Abbraccio Romano Prodi e tutta la sua famiglia”.

“Attonito nell’apprendere della scomparsa di Flavia – si dice Pier Ferdinando Casini sulla scomparsa di Flavia Franzoni – mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz’altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita“.

Anche Matteo Salvini ha espresso la sua vicinanza all’ex presidente Romano Prodi: “Sono giorni di profonda tristezza. Condoglianze a Romano Prodi, che oggi ha perso l’amata moglie Flavia. Ci stringiamo al suo dolore e a quello dei suoi cari”, ha scritto sempre su Twitter il Vicepremier del Consiglio.