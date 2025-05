Kate Middleton, condivisa una nuova foto ma lei è sparita ancora una volta

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Una nuova foto di Kate Middleton è stata condivisa su Instagram, mentre la Principessa del Galles è sparita dalle scene ancora una volta, perché è in vacanza.

Kate Middleton, la foto mai vista prima

Dopo averla vista con un look navy a Glasgow per il varo della nave militare, Kate Middleton è sparita di nuovo dalle scene. E nel frattempo dobbiamo accontentarci delle foto che vengono condivise sui social.

Il nuovo ritratto della Principessa del Galles è un inedito, infatti si tratta di una foto mai pubblicata prima. A rivelarla è il fotografo che l’ha immortalata, Josh Shinner. Quest’ultimo ha condiviso lo scatto sul suo profilo Instagram, commentando: “Ottima compagnia per una passeggiata soleggiata nel verde” e ha proseguito ringraziando Kate dell’opportunità che gli ha concesso, di condividere del tempo insieme, in totale relax, a contatto con la natura rigenerante.

La foto è stata scattata durante il viaggio che William e Kate hanno fatto nelle isole scozzesi a fine aprile, inizio maggio. Per la precisione, è stata realizzata nell’Ardura Community Forest.

Lady Middleton indossa una giacca in tweed di Ralph Lauren, un maglione verde oliva, una camicia bianca in pizzo, firmata Boden e jeans attillati.

La Principessa del Galles guarda dritto nell’obiettivo mentre accenna a un sorriso, le braccia sono conserte davanti a lei. La posa è proprio da ritratto ufficiale, anche se il contesto è bucolico e l’abbigliamento è casual.

Ma forse è proprio questo contrasto quello che Shinner voleva ottenere, a sottolineare da un lato lo status di futura Regina consorte e dall’altro di donna e mamma che ha dovuto affrontare la difficile battaglia del tumore e ha trovato nella natura un elemento rigenerante. Così, il viso di Kate è illuminato da un raggio di sole primaverile che filtra dagli alberi rigogliosi.

Tra l’altro Shinner era stato incaricato di realizzare i ritratti ufficiali di Louis in occasione del suo settimo compleanno, lo scorso aprile.

La nuova foto di Kate ha riscontrato grande successo. I commenti sono tutti entusiastici: “Che foto fantastica❤️”; “L’adoro”; “Una foto così bella della nostra bellissima Principessa del Galles 👑💚💚💚”; “Ritratto bellissimo”; “È una ventata di energia così calma, raffinata e rassicurante💗”.

Kate Middleton, sparita di nuovo dalle scene

Il ritratto di Kate è stato condiviso in un momento strategico, infatti Kate è di nuovo sparita dalle scene. Dopo una settimana di intenso lavoro durante la quale l’abbiamo vista sostituire con William Carlo e Camilla al Royal Garden Party e a Glasgow per il battesimo della nave militare, si è ritirata dalle scene.

Non c’è nulla di preoccupante dietro questa sparizione, semplicemente Lady Middleton è di nuovo in vacanza. Dall’inizio dell’anno è la terza volta che si prende una pausa, ufficialmente per badare ai figli che sono a casa da scuola. Infatti, a febbraio è andata ai Caraibi con la famiglia, poi ci sono state le vacanze pasquali durate almeno un mese e infine queste a fine maggio.

Lo staffa della Principessa aveva avvertito che la ripresa del lavoro sarebbe stata lenta e graduale, ma trascorsi quasi nove mesi dalla recessione del tumore, inizia ad esserci più di un malumore per le assenze prolungate.