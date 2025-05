Re Carlo, William lo sostituisce e Kate Middleton incanta al Royal Garden Party

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Re Carlo e la Regina Camilla sono stati sostituiti da William e Kate Middleton al Royal Garden Party. Sua Maestà impegnata nella visita alla Canada House non ha potuto fare gli onori casa al party in giardino. Ma ha potuto contare sui Principi del Galles.

Re Carlo salta il Garden Pary

In procinto di partire per il Canada dove settimana prossima assisteranno all’apertura del Parlamento, Carlo e Camilla si sono recati alla Canada House a Londra, dove è stata mostrata loro una mappa gigante dei siti storici del Paese.

Fonte: Getty Images

Il Re ha voluto lanciare un messaggio importante a Donald Trump affermando che il Canada non è in vendita. Mentre Ralph Goodale, Alto Commissario per il Canada nel Regno Unito, ha affermato che la visita dei Sovrani della prossima settimana assume un significato importante ed è un monito per il Presidente degli Stati Uniti dopo le sue dichiarazioni sul Canada.

L’impegno molto delicato ha reso impossibile a Carlo presenziare al Garden Party. Ma ha chiesto a William e Kate di sostituire lui e Camilla.

Kate Middleton sostituisce Camilla e incanta al Garden Party

In realtà anche William e Kate sono in procinto di partire. Infatti, giovedì andranno a Glasgow, ma nel frattempo sono riusciti a presenziare al Royal Garden Party, uno dei tradizionali appuntamenti primaverili di Buckingham Palace.

La Principessa del Galles era deliziosa in uno dei suoi abiti bon ton, color burro, di Emilia Wickstead, con un cappello coordinato di Philip Treacy. Si tratta per Kate del primo Garden Party dal 2023, lo scorso anno non partecipò perché era in cura contro il cancro.

Fonte: Getty Images

Naturalmente, Kate si è tenuta rigorosamente al dress code. Dunque, indossa un abito da cocktail molto formale, a girocollo, con maniche lunghe, gonna al polpaccio e una fascia intrecciata in vita. Il cappello è un vero e proprio capolavoro da modista, a tesa larga, con dei grossi fiori nella parte inferiore.

Fonte: Getty Images

La Principessa lo indossa di trequarti per rendere visibile la complicata e sofisticata acconciatura. Per quanto riguarda gli accessori, ha optato per delle slingback in suede chiaro, di Gianvito Rossi, e una clutch in paglia di Lily Woven. Il tutto impreziosito da un paio di orecchini pendenti con diamanti.

Un look decisamente diverso dal tailleur verde, firmato Victoria Beckham, sfoggiato alla consegna di un prestigioso premio alla moda britannica, dedicato alla Regina Elisabetta II.

Kate Middleton, la Famiglia Reale al Garden Party senza Re Carlo

Kate e William hanno dato inizio al Garden Party, in rappresentanza del Re. Ma non erano gli unici membri della Famiglia Reale presenti. Con loro c’erano Edoardo e Sofia di Edimburgo, Beatrice di York, Zara Tindall e il marito.

Fonte: Getty Images

Kate ha incontrato i genitori e il fratello di Liz, la ragazza 15enne morta per un cancro, che aveva ospitato a Palazzo quando condivisero la loro esperienza di malattia.