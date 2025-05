Kate Middleton, sensazionale col look navy e la bottiglia di whisky

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è arrivata a Glasgow e ha lasciato tutti senza fiato in versione marinara, con un sofisticato look blu navy, firmato Suzannah London, che sembra uscito dal guardaroba di Lady Diana. A completare l’outfit, una bottiglia di whisky che Lady Middleton ha utilizzato per varare una nave.

Kate Middleton e William a Glasgow per il rito del battesimo

Dopo aver visto Kate Middleton e William al Garden Party di martedì 20 maggio, la coppia si è recata a Glasgow per il tradizionale rito del battesimo della Royal Navy’s HMS Glasgow. Alla Principessa del Galles è toccato il compito di varare la nave da guerra, infrangendo una bottiglia di whisky sullo scafo.

La cerimonia si è svolta presso il cantiere navale BAE Systems di Scotstoun, sulla riva del fiume Clyde a Glasgow. Kate è salita su una pedana davanti a una folla composta da un centinaio di persone compresi i 45 membri dell’equipaggio e le loro famiglie e ha pronunciato un discorso solenne: “Ho il piacere di dare a questa nave il nome HMS Glasgow, che Dio la benedica e benedica tutti coloro che vi navigano”.

Poi ha lanciato la bottiglia di whisky single malt contro lo scavo, mandandola in mille pezzi, come segno di buona fortuna. È stato usato il whisky e non lo champagne, come avviene per le navi passeggeri, per rendere omaggio al liquore scozzese, proveniente dalla distilleria Clydeside

All’arrivo al cantiere navale, il Principe e la Principessa sono stati accolti da .Jacqueline McLaren, Lord Luogotenente di Glasgow, Sir Simon Lister, amministratore delegato di BAE Systems Naval Ships e dal Comandante Phil Burgess, ufficiale di marina superiore della HMS Glasgow. “È fantastico vederla, è fantastica”, ha detto la Principessa al primo sguardo.

William e Kate hanno preso parte a questa cerimonia dedicata alla fregata antisommergibile di ultima generazione, la Type 26, in quanto la Principessa del Galles ne è la madrina dal giugno 2021.

Kate Middleton, l’abito blu navy di Suzannah London

Kate si è presentata all’evento inaugurale con un sofisticato abito blu navy che richiama le divise della marina, proprio in omaggio alla cerimonia del varo.

Si tratta di un abito-cappotto blu, bordato di bianco, a girocollo, maniche lunghe, apertura sul davanti e grandi tasche. Il modello è del brand britannico Suzannah London e costa 1.850 sterline. Kate lo ha abbinato a un cappello di Philip Treacy, indossato per la prima volta al Trooping The Colour nel 2024.

Ai piedi portava le sue décolleté in suede chiaro di Gianvito Rossi, abbinata a una clutch di Emmy London. I capelli raccolti in uno chignon intrecciato davano risalto agli orecchini con diamanti e zaffiri, appartenuti a Diana, coordinati al suo anello di fidanzamento.

Il look di Kate, dallo stile classico, è un omaggio alla compianta suocera che ha reso glamour lo stile navy.