Kate Middleton, primo natale a Forest Lodge ma impone una regola ferrea ai figli

Kate Middleton prepara il primo Natale a Forest Lodge ed è elettrizzata ma non intende cedere alle richieste dei figli: cosa ha vietato loro

Per Kate Middleton e la sua famiglia questo è un Natale speciale. Infatti, è il primo che festeggiano nella nuova casa, Forest Lodge, dove si sono appena trasferiti. Ma ci sono anche altri motivi che lo renderanno unico. Anche se la Principessa del Galles non ha intenzione di cedere a tutte le richieste dei suoi tre figli.

Kate Middleton prepara il Natale

Inizia per Kate Middleton un periodo dell’anno molto faticoso. Da novembre fino a Natale ha diversi importanti eventi in agenda. In alcuni l’abbiamo già vista. La Principessa del Galles ha presenziato alla cerimonia della Remembrance Sunday, poi per la prima volta ha rappresentato Re Carlo nel Giorno dell’Armistizio.

Questa settimana ha tenuto il suo primo discorso pubblico dopo due anni, parlando coi leader delle principali aziende britannica a favore dell’infanzia. E infine ha partecipato alla Royal Variety Performance dove ha incantato tutti con magnifico abito verde.

Per far fronte a tutto questo, ha saltato col permesso del Sovrano il ricevimento del corpo diplomatico. Anche perché nel contempo sta lavorando al concerto di Natale che si terrà nell’Abbazia di Westminster il prossimo 5 dicembre e probabilmente la vedremo al banchetto di Stato offerto al Presidente tedesco in visita a Londra a inizio dicembre.

Naturalmente questi sono solo gli impegni di lavoro. Kate però deve pensare anche alla sua famiglia e gestire tre bambini. Preparare per loro i calendari dell’avvento, addobbare casa e realizzare dolcetti insieme a loro, comprare i regali. Il più piccolo, Louis, forse crede ancora a Babbo Natale. Insomma, è un periodo estenuante.

Kate Middleton, primo Natale a Forest Lodge

A complicare la situazione c’è il recente trasloco a Forest Lodge. La famiglia si è trasferita nella nuova casa a novembre e saranno ancora molte le cose da sistemare. Inoltre, cambiano le abitudini ed evidentemente le tradizioni di Natale. Addobbi e decori saranno tutti da reinventare e nuovi oggetti saranno da compare e realizzare per allestire gli i nuovi spazi.

Nonostante la fatica, il trasloco per Kate e William è un fattore positivo perché segna la fine di un periodo difficile, quello della malattia della Principessa, vissuto nella loro precedente casa, l’Adelaide Cottage.

L’entusiasmo però non ha impedito a Lady Middleton di imporre regole ferree ai suoi bambini, perché non vuole assolutamente viziarli.

Kate Middleton, la regola ferrea per Natale

Così, come ha spiegato la corrispondente reale, Jennie Bond: “Catherine e William hanno cercato di non viziare troppo i loro figli, il che non è facile quando li ami profondamente e puoi dare loro tutto ciò che desiderano! Una cosa che sicuramente non riceveranno, anche se li implorano, è uno smartphone”.

E ha precisato: “I genitori di tutto il mondo capiranno le loro preoccupazioni. Sembra che William e Catherine potrebbero trovare un compromesso permettendogli di avere un telefono cellulare di base. Questa è in realtà la tendenza attuale in molte scuole e tra molti genitori”. Ma difficilmente lo riceveranno come regalo di Natale.

In ogni caso, le loro Feste saranno gioiose: “Trasferirsi a Forest Lodge e stabilirsi lì definitivamente dev’essere davvero emozionante, quindi sono sicura che le vacanze che trascorreranno lì saranno semplicemente magiche”, ha commentato Jennie Bond e ha aggiunto: “Essendo cresciuta in una famiglia felice e unita, Catherine ama rendere il Natale altrettanto speciale per i suoi figli“.

