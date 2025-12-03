Kate Middleton, le proteste dei vicini di casa a un mese dal trasferimento a Forest Lodge

Kate Middleton e William travolti dalle proteste dei nuovi vicini di casa: strade chiuse, traffico deviato, intasamenti e il rischio di incidenti è continuo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton, William e i bambini si sono trasferiti a Forest Lodge da neanche un mese e già i vicini di casa si lamentano della loro presenza. Le proteste a dir la verità erano iniziate prima ancora del loro trasloco, ma evidentemente non erano dettate da pregiudizi e timori infondati. Intanto, il Palazzo fa sapere che i Principi del Galles hanno firmato un contratto di locazione per 20 anni e pagano un affitto in base alle tariffe di mercato.

Kate Middleton, le proteste dei vicini di casa

Abitare vicino a William e Kate Middleton potrebbe sembrare un privilegio. Invece nella realtà pare non sia così. Infatti, le probabilità di incontrarli in qualche negozio sono molto basse, ma le scomodità causate dalla loro presenza sono molto alte.

Innanzitutto, gli abitanti del luogo si sono visti chiudere parte del parco comune che è diventato zona proibita per motivi di sicurezza. E adesso anche lo shopping natalizio è reso più difficoltoso dalla loro presenza. Da qui le proteste degli abitanti nei dintorni di Forest Lodge che pare stiano vivendo giornate infernali.

Tutto è dovuto al tradizionale Christmas Tree Shop dove vengono venduti gli alberi di Natale, coltivati ​​nella tenuta. Ogni anno il punto vendita attrae centinaia di visitatori nel periodo che precede il 25 dicembre. Il problema è che è stato allestito, come di consueto, su un terreno adiacente al Forest Lodge.

Quest’anno però raggiungere il Christmas Tree Shop è davvero difficile, perché le vie di accesso sono state limitate per impedire alle persone di transitare proprio davanti alla residenza reale. Le auto vengono deviate su un percorso alternativo molto più lungo. Ma soprattutto questa modifica alla viabilità sta mandando in tilt il traffico nella zona, causando molti disagi a chi vive nei paraggi e a chi si è recato lì per acquistare l’albero di Natale.

Per facilitare lo scorrimento del traffico, la polizia locale ha diviso la carreggiata con dei coni. Ma questo ha creato ulteriore confusione. Un residente locale ha affermato: “Ho già visto alcuni incidenti sfiorati in cui le persone hanno guidato dalla parte sbagliata dei coni”.

Due addetti alla sicurezza reale sono stati messi a controllare il parcheggio del negozio per impedire l’ingresso di intrusi durante l’orario di apertura. Le misure adottate stanno esasperando gli abitanti della zona che sono già stanchi della presenza di William e Kate.

Kate Middleton, il contratto ventennale

Purtroppo per loro, però, si devono rassegnare al fatto che Lady Middleton e consorte hanno appena firmato un contratto di locazione della durata di 20 anni. Le misure di sicurezza probabilmente aumenteranno nel corso del tempo, anche in considerazione del fatto che sono destinati a salire sul trono.

Anche se sono attaccati dai vicini, William e Kate ci tengono ad essere chiari sulle questioni economiche. Non vogliono in alcun modo trovarsi nella stessa situazione di Andrea, ossia non vogliono passare per approfittatori che non pagano l’affitto. I Principi del Galles con grande trasparenza hanno fatto sapere che pagano un canone in base alle tariffe del mercato e che è soggetto a variazioni nel corso del tempo. Inoltre sono obbligati a mantenere in buono stato l’edificio, considerato dimora storica.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!