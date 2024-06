Fonte: IPA Cosplayer al Lucca Comics

Dal 30 ottobre al 3 novembre 2024 si terrà una nuova edizione di Lucca Comics & Games, la fiera del fumetto e dei giochi più grande e seguita di tutta Europa. Sarà un anno speciale, ricco di importanti celebrazioni, a cominciare dal centenario della morte del grande compositore Giacomo Puccini, che poco ha a che fare col fumetto, ma che di Lucca è il fiore all’occhiello. A lui sarà dedicato il Lucca Comics 2024, di cui inizia a essere svelato il programma completo.

L’omaggio a Giacomo Puccini

Il Lucca Comics & Games 2024, così come un’opera lirica, sarà diviso in tre atti. E ogni atto avrà il suo tema e il suo poster dedicato, realizzati dall’artista giapponese Yoshitaka Amano, l’illustratore del videogame Final Fantasy e del manga Vampire Hunter D. Il primo atto si intitola Overture. The butterfly effect e racconta dei piccoli cambiamenti che generano grandi conseguenze. Così come i manga o i videogiochi che hanno rivoluzionato una cultura intera. Si festeggeranno infatti i 50 anni del gioco Dungeons&Dragons.

Il secondo atto, da svelare a Milano nel mese di settembre, si chiamerà Crescendo. Terzo e ultimo atto, che sarà svelato solo a festival iniziato, prenderà il nome di Un finale fantastico e sarà rivelato, assieme al poster dedicato, dallo stesso Amano, che salirà sul palco centrale di LC&G il 30 ottobre.

Il cast di Squid Game tra gli ospiti

Tra i più ospiti svelati Hwang Dong-hyuk: il creatore, scrittore e regista dell’inquietante e seguitissima serie Squid Game, che il 31 ottobre torna su Netflix con una nuova stagione. Ad accompagnare il regista anche gli attori protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun. Presenti anche Tatsuya Nagamine, il regista di One Piece, il manga che celebra 25 anni e che da poco è diventato anch’esso una popolare serie Netflix. Ultimo ma non ultimo anniversario: i primi 40 anni di Tetris, festeggiati assieme al suo inventore, Alexei Pazitnov.

Grandi ospiti anche in campo letterario. Per la prima volta in Italia arriverà R. L. Stine, l’autore della famosissima collana horror per ragazzi Piccoli Brividi. Sul palco per la prima volta anche uno dei fiori all’occhiello del fumetto italiano, Paola Barbato, tra le autrici del mitico Dylan Dog. Ancora, la scrittrice delle romance fantasy che ha conquistato le giovanissime: Ava Reid, fresca della pubblicazione di A study in drowning. Un’altra italiana, Felicia Kingsley, creatrice di Potterhead, il gioco online che permette di vivere l’esperienza di frequentare un college magico, ma ambientato in Italia.

Il concertone per i 20 anni del Lucca Comics

Questo è il ventesimo anno del Lucca Comics & Games e non ci poteva che festeggiare con un grande, variegato, concertone. Si terrà il 2 novembre e non potranno di certo mancare le voci storiche del LC&G: Cristina D’Avena – che ha cantato le sigle degli anime più amati -, Giorgio Vanni e Max Longhi, Enzo Draghi, I Cavalieri del Re, Vince Tempera, Gli Oliver Onions, Mauro Goldsand, I Raggi Fotonici e molti altri. E per la prima volta alla fiera ci sarà anche la stand up comedy, con i comici di The Comedy Club che si divertiranno con tributi a Dragon Ball e ai personaggi più amati del mondo del fumetto.