Squid Game 2, è ufficiale: quando inizia e dove vederla

La notizia era nell’aria già da mesi, praticamente da poche settimane dopo il debutto della prima stagione: Squid Game 2 si farà. L’annuncio ufficiale ancora mancava, ma è arrivato tramite un post sui social che ha mandato in visibilio i fan della serie coreana, che lo scorso anno ha battuto ogni record di streaming.

Come detto, che Squid Game potesse avere una seconda stagione si dava per scontato, visto che è stata – ed è ancora oggi, nonostante l’uscita di Bridgerton 2 e Stranger Things 4 – la serie più vista di sempre su Netflix, con 1,54 miliardi di ore visualizzate solo nel primo mese di programmazione. Ma la conferma definitiva ancora mancava da parte del colosso dello streaming e tanto è bastato per far schizzare le ricerche su Google.

Squid Game 2, l’annuncio di Netflix

“Semaforo rosso… luce verde!”, si legge nel post che Netflix ha pubblicato per il lancio del teaser, che mette in scena una breve animazione di Young-hee, l’iconica bambola di alcuni dei diabolici giochi della serie.

“Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game. Ma ci sono voluti appena 12 giorni affinché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre“, ha scritto poi Dong-hyuk, l’ideatore. “Come showrunner, regista e produttore di Squid Game, mando un grosso abbraccio ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e amato la nostra serie”.

Un annuncio tanto atteso quanto ricondiviso, che fa riferimento proprio all’enorme successo che la serie ha avuto in giro per il mondo grazie soprattutto al passaparola.

Squid Game 2, anticipazioni sulla seconda stagione

Dal breve filmato e dalle parole di Hwand Dong-hyuk è possibile anche sapere qualcosa in anticipo riguardo la seconda stagione di Squid Game. Prima di tutto che ritroveremo Young-hee, la terribile bambola protagonista di quell’un-due-tre-stella della morte diventato ormai leggenda e conosciuto anche da chi la serie non l’ha mai vista.

Altre anticipazioni è lo stesso showrunner a fornirle: Gi-hun (Lee Jung-jae), il vincitore dei giochi con il numero 456, nonché l’unico sopravvissuto, farà il suo ritorno. Sappiamo, grazie all’epilogo con il quale si chiudeva la prima stagione, che non sentirsi più un fallito non ha appagato l’uomo, deciso a rinunciare a una vita di agiatezze per fare guerra agli organizzatori dei mortali giochi per bambini rivisitati per sterminare concorrenti consenzienti (un po’ come accadeva alla coraggiosa Katniss Everdeen di Hunger Games, con cui la serie ha alcuni punti in comune).

Hwang annuncia anche il ritorno, altrettanto prevedibile, del Front Man, l’uomo dietro la maschera interpretato da Lee Byung-hun e lascia intendere un possibile, richiestissimo ritorno dello “schiaffeggiatore”, l’uomo in completo elegante che adesca potenziali giocatori sfidandoli a ddajki e che ha le fattezze della superstar coreana Gong Yoo. Ma la vera notizia riguarda l’introduzione del “fidanzato di Young-hee, Cheul-soo”, che possiamo solo immaginare quanto possa essere tremendamente letale.

Basta infatti fare una breve ricerca per scoprire che nei testi scolastici coreani Cheol-soo è l’amichetto della bimba con i codini, Young-hee; il che suggerisce che una versione altrettanto gigante del ragazzino diventerà la nuova terrificante mascotte della seconda stagione (scatenando magari nuove polemiche su possibili rischi di emulazione).

Squid Game 2, quando e dove esce

La seconda stagione di Squid Game sarà diffusa sempre su Netflix. La data d’uscita non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma considerati i tempi di realizzazione si parla di fine 2023 o inizio 2024.