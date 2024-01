Squid Game 2: quando esce la nuova stagione

Fonte: Getty Images Quando esce "Squid Game 2"

Dopo l’enorme successo della prima stagione uscita nel 2021 e il game show che porta il suo nome, Squid Game è pronto a tornare su Netflix. La piattaforma ha reso ufficiale l’arrivo del proseguo della serie, svelando anche il cast che parteciperà ai giochi più sanguinari del mondo delle serie tv.

“Squid Game 2”: quando esce

Nell’ultimo periodo si erano fatte moltissime supposizioni su una possibile uscita del secondo capitolo di Squid Game, serie tv targata Netflix che racconta le sfide mortali di alcuni personaggi dalle vite travagliate e disperate che sperano di sopravvivere e aggiudicarsi uno stratosferico premio in denaro. Nonostante le informazioni riguardo la prossima stagione siano ancora pochissime, una cosa è certa: i fan più accaniti potranno godersi il proseguo della storia nel 2024.

L’informazione arriva direttamente dalla piattaforma, che in una lettera agli investitori ha pubblicato l’ultimo bilancio trimestrale del 2023. Una notizia che si aggiunge a quella dell’arrivo dell’attesissima terza stagione di Bridgerton.

“Squid Game 2”, il cast

Parlando della serie, il regista Hwang Dong-hyuk aveva raccontato: “Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game l’anno scorso. Ma ci sono voluti 12 giorni perché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre. Ora, Gi-hun tornerà. Tornerà The Front Man. La seconda stagione è in arrivo. L’uomo in giacca e cravatta con ddakji potrebbe tornare. Vi verrà presentato anche il fidanzato di Young-hee, Cheol-su. Unitevi a noi ancora una volta per un nuovo ciclo.”

Torneranno infatti Lee Jung-jae, che interpreta il protagonista Gi-hun, Lee Byung-hun, il Front Man e Wi Ha-jun nei panni del detective di polizia Jun-ho. Tra i nuovi personaggi, Yim Si-wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an.

Il successo di “Squid Game”

Impossibile non aver sentito almeno parlare di Squid Game, serie tv sudcoreana che, partita sulla piattaforma senza traduzione in italiano, nel giro di pochissimo tempo non solo è diventata un caso assoluto, ma ha raggiunto la vetta come serie televisiva Netflix più popolare di sempre. Guardando la classifica globale, Squid Game ha 2,2 miliardi di ore di riproduzione, superando la la quarta stagione di La casa di Carta, Mercoledì, la quarta stagione di Stranger Things.

Un successo che non si è fermato alla sola visione televisiva: le giubbe rosse dei carcerieri sono stare uno dei costumi di Halloween più utilizzati, e il successo dei giochi ha portato i produttori a decidere di creare un game show ispirato alla serie, in cui i concorrenti potessero vivere le avventure dei protagonisti (in modo molto meno sanguinario) e vincere un montepremi stellare. Uno show che, nonostante sia stato molto seguito appassionando i fan del genere, era stato molto criticato per via delle durissime condizioni in cui si erano svolte le riprese, generando polemiche non solo da parte dei concorrenti, ma anche dagli spettatori. Ora, nonostante gli scioperi degli addetti ai lavori, le riprese della seconda stagione proseguono, e presto potremo scoprire quali giochi e sfide dovranno affrontare i prossimi concorrenti per sopravvivere Squid Game.