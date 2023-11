Tutto su Jung Ho-yeon, attrice rivelazione di Squid Game

Quando Squid Game è uscita su Netflix nel 2021, nessuno si sarebbe mai aspettato un successo planetario. A dimostrarlo, il fatto che inizialmente la serie tv non fosse doppiata: i fan dovevano vederla aiutandosi unicamente con i soli sottotitoli in italiano. A distanza di 2 anni, la serie è diventata un vero e proprio caso, permettendo a Netflix di ideare Squid Game – La sfida, un reality show basato proprio sulla serie in cui i concorrenti dovranno battersi tra di loro.

“Squid Game – La sfida”: un cruento reality basato sulla serie Netflix

Per chi non lo avesse visto, Squid Game è un gioco molto cruento e immaginifico, in cui i partecipanti, scelti attentamente tra la popolazione dai creatori, sono costretti a sfidarsi in una serie di sfide in cui la posta in gioco è una montagna di denaro, ma non solo. Tra 456 concorrenti, solo il vincitore avrà salva la vita. In Squid Game – La sfida, il reality show basato sulla serie, ovviamente i partecipanti non metteranno a repentaglio la propria vita, ma combatteranno a suon di sfide (alcune riprese proprio dalla serie originale) per la vittoria di 456 milioni di dollari. Una cifra record per qualsiasi reality show.

“A differenza della serie, guidata dalla disperazione, la versione reality è guidata dai sogni. Si scopre che sono un motore altrettanto potente. Quindi, se il dramma ha a che fare con un bisogno, il nostro presenta un’opportunità. Lo potevi vedere negli occhi delle persone.” afferma il CEO di The Garden Productions, casa di produzione del reality show. Un’opportunità, però, che è stata concessa a poche e selezionatissime persone: “La chiave era trovare un mix di personaggi, simpatici e antipatici. Ma, cosa più importante, abbiamo ascoltato le storie delle persone e tutte le loro complessità.” continua il CEO.

Lorenzo Nobilio, l’unico concorrente italiano

Una selezione spietata, quindi, almeno quanto il reality show. A riuscire a partecipare, spunta il nome di un unico concorrente italiano: Lorenzo Nobilio, giovane manager il cui sogno è diventare multimilionario. “Lavoro in un fondo di private equity. Ero convinto di poter fare strada nel mio settore, ma la pandemia ha distrutto le mie ambizioni e adesso mi interessa molto di più tutto ciò che richiede creatività. Il fatto è che non credo più nei valori del mondo delle imprese. Basta con le regole, le imposizioni, il codice etico, la gente che ti dice cosa devi o non devi fare. Fate quello che vi pare. Si vive una volta sola. E tutto comunque è destinato a passare, meglio non avere rimpianti.”

Con indosso il numero 161, Lorenzo è uno dei 456 partecipanti di Squid Game – La sfida: si autodefinisce “maestro manipolatore” ed è facilmente intuibile che questa abilità potrebbe essergli molto utile all’interno dello show. “Sembrava che fosse reale, non ti sembrava di essere su un set. Secondo la mia strategia, se mi fossi mantenuto ben nutrito (nascondendo le porzioni di altri concorrenti sotto il lenzuolo), sarei stato più forte degli altri per vincere. Sono arrivato oltre la linea del traguardo di Un, due, tre stella in sette ore, è stato molto lungo, ma si chiama Squid Game – La Sfida”. Non ci resta che scoprire se Lorenzo sarà il vincitore del montepremi stellare dello show. Il reality è disponibile su Netflix dal 22 novembre 2023. Per quanto riguarda la seconda stagione della serie, invece, dovremo aspettare il 2024.