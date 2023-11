Fonte: Getty Images Sofia di Svezia e Carlo Filippo di Svezia

Sofia di Svezia ha letteralmente brillato al gala benefico organizzato in Svizzera dalla Fondazione Project Playground. La Principessa ha indossa un abito di tulle con glitter e trasparenze, firmato Andiata. Ma quello che tutti hanno notato, oltre alla sua estrema eleganza, è stato un pancino che potremmo definire sospetto.

Sofia di Svezia e suo marito Carlo Filippo sono stati gli ospiti d’onore dell’evento della Fondazione Project Playground, per una raccolta fondi destinata a bambini e giovani vulnerabili e svantaggiati per dare loro la possibilità di migliorare le condizioni di vita.

Sofia di Svezia, look da sera scintillante

Sono pochissime le immagini della serata, ma in quelle trapelate Sofia è davvero splendida. La Principessa indossa un lungo abito da sera composto da un corpetto con maniche lunghe in tulle trasparente come parte del décolleté, vita sciancrata e gonna a pieghe morbide composta da diversi strati di tulle. Mentre il busto è decorato da una miriade di cristalli che danno luminosità al look. Il modello è firmato Andiata e costa 1.052 euro.

Sofia preferisce uno stile sobrio e indossa gioielli essenziali: un paio di lunghi orecchini dalla forma rettangolare e l’anello con brillante, mentre evita di portare collane che avrebbero potuto entrare in contrasto con le pietre che decorano l’abito. Il make up è naturale e i capelli sono lasciati sciolti, raccolti sa un lato e ondulati sulle punte.

Chi è Andiata

La scelta dell’abito non è casuale e risponde a una filosofia che punta al benessere del pianeta. Andiata è un brand di moda finlandese, fondato nel 1986. Caratteristica del marchio è infatti l’attenzione alla sostenibilità. Le collezioni seguono uno stile senza tempo e sono realizzate con materiali ricercati e di qualità. L’ambizione di Andiata è quella di progettare pezzi iconici per la donna contemporanea, consapevole e motivata senza sacrificare il comfort e la facilità d’uso. A guidare la maison c’è una coppia, formata da madre e figlia, Tarja e Matilda, che guardano alla cultura nordica e al design funzionale.

Sofia di Svezia, le curve sospette

Per quanto il modello indossato da Sofia di Svezia sia morbido e giochi sulle ampiezze create dai diversi strati di tulle, non è riuscito a nascondere delle forme sospette che potrebbero provare l’inizio di una gravidanza. In una delle foto ufficiali la Principessa posa davanti all’obiettivo con le mani congiunte sul ventre, una posa che sembra esaltare la forma arrotondata della pancia e dei fianchi.

Naturalmente, è solo un sospetto e nessuna indiscrezione è trapelata da Palazzo, ma una gravidanza non sarebbe da escludere. Sofia e Carlo Filippo sono una delle coppie più affiatate tra i Reali d’Europa; sono giovani, lui ha 44 anni, lei 38; non hanno particolari obblighi a Corte e poi hanno già tre figli, l’ultimo nato nel 2021. Quindi, tutte le circostanze sono favorevoli per l’arrivo di un quarto bebè in famiglia.