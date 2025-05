Maxima d'Olanda e Re Guglielmo Alessandro hanno raggiunto la figlia Ariane in occasione della sua Laurea. Per l'occasione la Regina ha indossato un look arancio

Fonte: IPA Maxima e Ariane d'Olanda

Maxima d’Olanda e Re Guglielmo Alessandro hanno festeggiato un momento molto importante il 24 maggio 2025. La loro figlia minore, la Principessa Ariane, infatti, si è laureata e, per l’occasione speciale, la coppia reale ha condiviso degli scatti sul canale Instagram ufficiale del Palazzo Reale.

Nei ritratti si vedono i due sovrani del paese europeo più felici e orgogliosi che mai, accanto alla neo dottoressa, raggiante in uno slip dress viola. Ma anche Maxima d’Olanda ha scelto un outfit che esaltava il suo incarnato.

Maxima d’Olanda, la laurea di Ariane

Maxima d’Olanda ha raccontato di recente la sua nostalgia e la leggera tristezza nel ritrovarsi da sola con il marito, visto che le loro tre figlie Alexia, Amalia e Ariane, ormai studiano all’estero. La più piccola delle tre, che ha compiuto di recente i suoi 18 anni, ha appena raggiunto un traguardo importante, corrispondente alla Laurea di primo livello.

Ariane d’Olanda si è laureata all’United World College Adriatic e, per l’occasione, è stata raggiunta dai suoi genitori, come raccontato dalla pagina Instagram ufficiale della Casa Reale: “La principessa Ariane ha completato gli esami per il Baccalaureato Internazionale presso lo United World College Adriatic. Oggi la scuola festeggia la fine degli esami con la tradizionale cerimonia di laurea e di chiusura dell’anno accademico. I risultati degli esami sono attesi per inizio luglio”.

Dalle foto ufficiali dell’importante giorno si scorge tutta la felicità sia della Principessa che dei suoi genitori, che sorridono felici all’obbiettivo. Nel secondo scatto, la figlia dei sovrani mostra soddisfatta una pergamena.

Maxima d’Olanda, il look arancio floreale

Maxima d’Olanda ha la capacità di scegliere sempre i look che le donano di più e che la rendono protagonista assoluta. La Regina, infatti, sceglie spesso degli outfit dalle tinte accese e con accessori straordinari. Anche in occasione della Laurea della Principessa Ariane, la sovrana ha saputo attirare su di sé l’attenzione con un look nei toni dell’arancio.

La sovrana, infatti, ha indossato un abito arancione e bianco con stampe floreali, lungo fino alle sue caviglie. Ma il colore acceso e la fantasia della creazione sartoriale erano esaltati ulteriormente da degli accessori sorprendenti. Maxima d’Olanda ha indossato, infatti, una cintura beige piuttosto evidente e delle espadrillas in tinta con rialzo. Anche in quest’occasione la Regina ha selezionato dei gioielli che lasciavano il segno. Si trattava di un paio d’orecchini bianchi a forma di margherita con il centro in arancione.

Ariane d’Olanda si è mostrata davvero raggiante in occasione della sua Laurea, visto che ha indossato uno slip dress viola melanzana con le maniche lunghe e il taglio sotto il seno. L’abito, in seta e con scollo a V, accompagnava le forme della Principessa, esaltandone la figura. La figlia dei sovrani del paese europeo ha indossato anche un paio di scarpe col tacco, in una tonalità più scura di viola, e una collanina in oro con un piccolo ciondolo. Discreto anche il bracciale, che la Principessa sfoggiava al braccio sinistro, mentre per il viso la giovane testa coronata ha scelto un paio d’orecchini a boccola.