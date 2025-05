Maxima d'Olanda ha scelto di sorprendere nuovamente i suoi sudditi, accostando dei colori sgargianti nel suo ultimo look, indossato per un'inaugurazione

Fonte: IPA Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda non perde occasione per dimostrare al mondo intero quanto una Regina può essere chic ed elegante, anche indossando look che hanno grande personalità e accessori sorprendenti. La sovrana del paese europeo, infatti, indossa sempre dei capi d’abbigliamento che sanno colpire e difficilmente sbaglia un colpo.

Anche di recente, la prima donna d’Olanda ha scelto un look dai colori sgargianti e in tessuti luminosi per presenziare a un evento ufficiale della Corona fiamminga. La Regina Maxima ha completato il suo look con degli accessori eccezionali.

Maxima d’Olanda, il look giallo e blu elettrico

In ogni sua uscita pubblica, Maxima d’Olanda riesce a conquistare l’attenzione di tutti, grazie a dei look studiati in ogni minimo dettaglio. La Regina non ha paura di utilizzare delle tinte accese e degli accostamenti poco comuni, come quello sfoggiato il 14 maggio 2025 in occasione dell’inaugurazione del Centro di ricerca e diagnostica Adore ad Amsterdam: “Questo centro è un’iniziativa dell’Amsterdam UMC e si propone di unire le forze tra oncologi e neuroscienziati allo scopo di promuovere la ricerca, nuove intuizioni e trattamenti per il cancro e le malattie cerebrali come l’Alzheimer e la sclerosi multipla”.

Per quest’evento pubblico la sovrana si è mostrata ai suoi sudditi, infatti, con una blusa a maniche lunghe giallo acceso e una gonna ampia blu elettrico. L’insieme di tinte così sgargianti metteva Maxima d’Olanda ancora più al centro dell’attenzione, anche grazie a degli accessori che non passavano certamente inosservati. Ma anche i tessuti scelti per l’outfit, come il raso della gonna, catturavano ancora di più la luce, rendendo il tutto ancora più luminoso.

Fonte: IPA

La maglietta gialla è stata confezionata da Natan in un tessuto jersey satinato molto aderente e non presentava scollature. La gonna, creata sempre dallo stesso stilista, richiamava quella sfoggiata di recente da Maxima d’Olanda per il Giorno del Re, ma aveva un taglio a campana e non presentava pieghe.

Maxima d’Olanda, il cappello riciclato

Maxima d’Olanda è anche una regina del riciclo. Anche per la recente inaugurazione la Regina ha voluto indossare un accessorio già sfoggiato in passato. La Regina, infatti, ha accompagnato il suo outfit con un grande cappello di paglia color oro, con cui si era mostrata già in pubblico nel 2005, durante una visita di stato in Giappone. Con questa scelta di stile la prima donna d’Olanda ha confermato la sua passione per gli ampi copricapi che, di recente, ha sfoggiato in diverse occasioni.

Ma la sovrana ha completato il suo look anche con un paio di scarpe col tacco blu e una borsa a portafoglio in tinta. Maxima d’Olanda ha scelto anche dei gioielli molto particolari. Si trattava di un paio d’0recchini composto da due perle e diverse gemme verdi a forma di mezzaluna. Ma la sovrana ha indossato anche un grande anello verde alla mano destra.

La Regina ha colorato le sue guance con un tocco evidente di blush dalle tinte marroni e ha scelto un trucco smokey eyes per accendere il suo sguardo. I capelli di Maxima d’Olanda erano raccolti sotto il suo grande cappello.