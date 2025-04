La Famiglia Reale Olandese è stata presente alla Giornata del Re, in onore del sovrano. Alexia e Amalia hanno indossato per l'occasione dei look un po' osati

Fonte: IPA Alexia e Amalia d'Olanda

Il 26 aprile 2025 i membri delle Famiglie Reali d’Europa si sono ritrovati a Città del Vaticano per prendere parte al funerale di Papa Francesco. Ma tra di loro c’erano dei grandi assenti. Re Carlo e la Regina Camilla, infatti, sono dovuti rimanere in patria e hanno inviato al loro posto il Principe William. Ma anche la Casa Reale Danese è stata rappresentata al momento solenne solo dalla Regina Mary di Danimarca.

Non erano presenti alle esequie del Papa neanche i reali d’Olanda, che erano impegnati in patria in un evento davvero speciale, il Giorno del Re, che ha avuto luogo ad Achterhoek. Per l’occasione la Regina del paese europeo ha scelto un look molto chic, mentre le Principesse Alexia e Amalia hanno sfoggiato degli outfit un po’ fuori dalle righe.

Amalia d’Olanda, il vestito corto

Guglielmo Alessandro d’Olanda compie gli anni il 27 aprile e per festeggiare il compleanno del sovrano è stata organizzata una giornata di festa, il Giorno del Re, nella cittadina di Achterhoek. Musica, balli, giochi e dimostrazioni artistiche, la Famiglia Reale d’Olanda ha passato diverse ore a contatto con i propri sudditi ed è sembrata divertirsi davvero tanto.

Insieme alla Regina Maxima e al Re Guglielmo Alessandro c’erano anche le Principesse Amalia e Alexia che hanno mostrato il loro gusto in fatto di stile, scegliendo dei look non scontati per partecipare alle celebrazioni. La futura Regina d’Olanda, la Principessa Amalia, ha deciso d’osare con un abito corto azzurro, il cui orlo si fermava sopra le sue ginocchia, mettendo in evidenza le sue gambe snelle.

Fonte: IPA

Il vestito della Principessa aveva un taglio dritto e una scollatura rotonda, non aveva ricami ma era animato da delle particolarissime maniche a mantella, dettaglio particolarmente amato dalla futura Regina, che già l’aveva sfoggiato di recente in occasione di un banchetto di stato. La creazione sartoriale era firmata da Ralph Lauren ed è stata accompagnata da un paio di sandali color oro con cinturino sulla caviglia.

Alexia d’Olanda, Principessa rock

Come la sorella maggiore, anche Alexia d’Olanda ha preso parte ai festeggiamenti in onore del compleanno del padre, scegliendo di mostrarsi con un look un po’ osato. Se Amalia ha esaltato tutta la sua bellezza con un abito corto, la secondogenita dei sovrani del paese europeo ha scelto un outfit dal sapore rock, indossando una gonna nera lunga fino alle caviglie in taffetà con un taglio ampio a pieghe, accompagnata da una giacca in pelle dello stesso colore.

Alexia d’Olanda ha indossato un semplice top bianco sotto il capospalla e ha completato il suo look con un tocco di colore: un paio di scarpe e una borsa bordeaux. Le calzature erano laccate, avevano un tacco basso e il cinturino sulla caviglia.

Maxima d’Olanda, abito blu elettrico

Al contrario delle figlie, Maxima d’Olanda ha scelto un look più classico per presenziare al Giorno del Re, indossando un abito blu elettrico, abbinato a guanti e cappellino in tinta, che la rendeva davvero chic ed elegante. Ma, come sempre, la Regina ha dato il suo tocco d’originalità all’insieme visto che, nella parte superiore, il vestito presentava delle insolite e vistose tasche sul davanti.