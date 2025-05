Gigi Hadid sfida la pioggia in mini dress bianco e infradito

Fonte: Getty Images Gigi Hadid col caschetto a onde

Gigi Hadid non smette di stupire con le sue scelte di stile, trasformando ogni sua apparizione in un’occasione per dettare tendenza. Recentemente avvistata nel centro di New York, la supermodella ha sfidato la pioggia con un look che ha catturato l’attenzione: un mini dress bianco elegante abbinato a un paio di vivaci infradito. Un accostamento insolito che, ancora una volta, dimostra la sua capacità di rendere chic anche gli abbinamenti più inaspettati.

Gigi Hadid elegante e casual in un solo look

L’occasione per sfoggiare questo look unico è stato un evento riservato a pochi invitati, organizzato presso il ristorante italiano Altro Paradiso a Soho, New York, per celebrare il lancio della sua nuova collezione, nata in collaborazione con Havaianas. Non sorprende quindi che l’elemento chiave del suo outfit fossero proprio le infradito.

Gigi Hadid ha indossato un grazioso mini abito bianco aderente firmato Marc Jacobs, un modello in tweed arricchito da pietre colorate nei colori dell’arcobaleno. Il Crystal-Embellished Mini Dress, con un elegante collo alto, purtroppo è già esaurito, a testimonianza dell’influenza di Hadid sulle tendenze della moda.

Completano il look una serie di bracciali in resina su un polso, degli orecchini pendenti colorati e una borsa a tracolla con perline, tutti accessori che richiamano i dettagli colorati dell’abito e delle calzature.

Fonte: Getty Images

Il ritorno delle infradito e le ispirazioni anni ’90

Ma a rendere particolare l’insieme sono state loro: le infradito Havaianas gialle a punta quadrata, parte della sua nuova collezione e super accessibili (costano circa 18 euro). Un bel contrasto non solo con il colore ma anche con l’esclusività dell’abito, che crea quel mix high-low che è diventato un marchio di fabbrica dello stile della modella.

Le infradito di gomma stanno vivendo un vero e proprio momento di gloria in questa stagione e Gigi Hadid le ha elevate a un nuovo livello, abbinandole a un vestito elegante, sfidando le convenzioni e dimostrando che possono essere indossate oltre la spiaggia (come aveva già fatto Jennifer Lawrence sul red carpet di Cannes nel 2023, tanto per citare una celebre collega).

Fonte: IPA

Non è passato inosservato neanche l’hairstyle della modella che, per l’occasione, ha acconciato il suo caschetto biondo ispirato agli anni ’90 con una riga laterale ondulata. Il make up, invece, urla estate in ogni dettaglio, con la pelle luminosa e baciata dal sole e un tocco di gloss color fragola sulle labbra.

Gigi Hadid e il mondo della moda

Gigi Hadid non è solo una modella, ma anche un’imprenditrice e una vera e propria it girl, capace di influenzare le mode e le tendenze. Che si tratti di sfilare sulle passerelle o di partecipare a eventi mondani, il suo stile impeccabile, spesso “casual” ma curato nei minimi dettagli, la rende una figura di riferimento per molte e molti appassionati di moda.

Mini dress elegante e infradito da spiaggia possono convivere, eccome. Così un look apparentemente contraddittorio si trasforma in una vera e propria dichiarazione di stile, creando un abbinamento con audacia e grande personalità.