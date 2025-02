Chi è Carrie Preston, l’attrice che interpreta Elsbeth Tascioni

Fonte: IPA Carrie Preston

Chiunque abbia amato serie televisive come The Good Wife e The Good Fight conosce sicuramente Carrie Preston. Con una carriera che spazia tra ruoli e personaggi eccentrici, Carrie si distingue per la sua versatilità e il suo carisma. Dalla cameriera Arlene Fowler in True Blood alla brillante e imprevedibile avvocatessa Elsbeth Tascioni, l’attrice ha infatti ha saputo conquistare pubblico e critica con interpretazioni memorabili. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Carrie Preston

Nata il 21 giugno 1967 a Macon, Georgia, Carrie Preston mostra fin da bambina un amore per la recitazione. Cresciuta con la passione per il teatro, dopo il diploma si iscrive all‘Università di Evansville, dove ottiene una laurea in Belle Arti. Successivamente porta avanti la sua formazione alla prestigiosa Juilliard School, una delle scuole di recitazione più rinomate al mondo. Il suo percorso accademico la porta rapidamente a imporsi come un talento da tenere d’occhio.

La sua carriera attoriale la trasporta in un viaggio tra generi diversi: nella serie fantasy True Blood, dove interpreta la cameriera Arlene Fowler, mostra una grande capacità di costruire personaggi complessi e sfaccettati.

Parlando di cinema, invece, la sua filmografia include ruoli in titoli di successo come la commedia romantica Il matrimonio del mio migliore amico con Julia Roberts, il dramma Il dubbio, la commedia Vicky Cristina Barcelona e The Holdovers, che ha ricevuto ampi consensi dalla critica.

Nel 1998 sposa Michael Emerson, attore noto per il ruolo di Ben Linus in Lost. I due, oltre a condividere una solida relazione nella vita privata, hanno spesso collaborato anche sul set in progetti come Person of Interest, dove interpreta Grace Hendricks, l’amore perduto del personaggio di Emerson. Insieme, sono anche apparsi in diversi film indipendenti e spettacoli teatrali, dimostrando una sintonia artistica oltre che personale.

Il fascino irresistibile di Elsbeth Tascioni

Se c’è un ruolo che ha reso Carrie Preston un’icona della TV, è senza dubbio quello di Elsbeth Tascioni. Introdotta in The Good Wife, questa avvocatessa geniale e fuori dagli schemi buca lo schermo con la sua intelligenza brillante e il suo approccio disarmante.

Un personaggio amatissimo, tanto da valerle un Primetime Emmy Award nel 2013 come miglior attrice ospite in una serie drammatica. La sua interpretazione conquista il pubblico grazie alla capacità di rendere Elsbeth sia buffa che incredibilmente astuta, creando un equilibrio perfetto tra commedia e dramma.

“La cosa che ho sempre amato di lei è la sua mente, quanto sia prismatica e quanto sia apparentemente sbadata, ma in realtà è la più intelligente della stanza. È davvero divertente giocare con entrambe queste cose, che entrambe queste cose esistano allo stesso tempo” ha raccontato l’attrice in un’intervista. “È qualcosa che non vediamo molto nei personaggi. E capire i rapidi cambiamenti che fa il suo cervello. È sicuramente stimolante interpretarla”.

Dopo essere apparsa in The Good Fight nei panni della stessa avvocatessa, nel 2024 la CBS decide di darle una serie tutta sua: Elsbeth, dove vediamo Carrie Preston protagonista, impegnata a risolvere casi con il suo inconfondibile mix di logica e imprevedibilità. Il successo è immediato, tanto che la serie viene subito rinnovata per una seconda stagione.