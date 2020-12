GF Vip 2020, scontro Gregoraci-Pretelli, Selvaggia eliminata: le pagelle della venticinquesima puntata

editato in: da

Nuovi ingressi e tante emozioni nella venticinquesima puntata del GF Vip che è stata segnata da grandi novità. Dopo l’addio di due concorrenti molto forti come Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, Alfonso Signorini ha annunciato l’ingresso nella Casa del GF Vip di tre nuovi inquilini che promettono scintille: Filippo Nardi, tornato nel loft dopo moltissimi anni, Samantha De Grenet, che ha un conto in sospeso con Giacomo Urtis, e Sonia Lorenzin, che si è subito scontrata con Tommaso Zorzi.

Scopriamo le pagelle delle venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip.

ELISABETTA GREGORACI e PIERPAOLO PRETELLI – Sembra proprio che l’idillio fra i concorrenti sia terminato bruscamente subito dopo l’addio di Elisabetta al GF Vip. La showgirl ha abbandonato il reality per tornare a casa e riabbracciare il figlio Nathan Falco, nato dall’amore per Flavio Briatore. Nel corso della puntata gli altri concorrenti hanno affermato che il modello sarebbe “rinato” dopo l’uscita della Gregoraci e anche lui ha ammesso che è così. “Allora prima hai fatto la vittima”, ha commentato la conduttrice e Pierpaolo ha replicato: “Ad oggi sono più lucido e vedo le cose per quelle che sono, cosa dovrei fare? Ero condizionato dalla tua presenza, nelle ultime settimane. Ad oggi tu mi dici che voglio fare la vittima, ma io sono stato chiaro dall’inizio. Tu eri molto confusa. Non sei mai stata chiara”. I Gregorelli – così come li avevano soprannominati i fan – sembrano arrivati al capolinea e probabilmente non ci sarà l’ormai famosa cena che in tanti speravano avrebbe fatto scoccare la scintilla. Fra avvicinamenti, addii, liti e di nuovo chiarimenti, il rapporto fra la Gregoraci e Pretelli ha tenuto banco per diverse puntate, ma ora si dimostra per quello che era: un fuoco di paglia. VOTO: 5.

SAMANTHA DE GRENET e SONIA LORENZIN – Le due nuove concorrenti del GF Vip, entrate nella Casa con Filippo Nardi, ci hanno già regalato momenti cult e sembrano piuttosto agguerrite. Samantha si è scontrata da subito con Giacomo Urtis e Dayane Mello con cui aveva litigato ai tempi dell’Isola dei Famosi. A ricordare la lite è stata una clip e Signorini ha ricordato come Urtis avesse definito Samantha “famosa solo per essere stata la fidanzata di Pieraccioni, falsa e calcolatrice”. Il faccia a faccia con Dayane si è poi concluso con un abbraccio che però non è piaciuto a tutti. “Siete false!”, ha commentato Malgioglio. Scontro acceso anche fra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzin. L’influencer è entrata nella Casa replicare a Zorzi che l’aveva presa in giro in alcune Stories su Instagram. “Sono qui da 90 giorni – ha tuonato Tommaso -, sono esaurito e tu sei venuta qui fresca vestita da pignatta a rompere?”. Le premesse per scontri e momenti cult che possano movimentare il reality ci sono tutte. VOTO: 8.

CRISTIANO MALGIOGLIO – Resta senza dubbio uno dei concorrenti migliori del GF Vip, capace di regalare momenti di spensieratezza, ma anche di una grande profondità e delicatezza. L’ha dimostrato, ancora una volta, leggendo la lettera scritta per Tommaso Zorzi che in questi giorni aveva confessato di essersi innamorato dell’amico Francesco Oppini. “Tommaso è un ragazzo molto intelligente – ha poi detto il cantante -, la loro amicizia è bellissima ma spero che un giorno trovi una persona che lo corrisponda”. Le sue parole hanno commosso anche Alfonso Signorini che ha rivelato: “Io ci tengo a dire a Tommaso che nella vita ci vuole un pò di fortuna, la loro amicizia durerà, ma arriverà un giorno anche l’amore”. Dallo studio Francesco Oppini, che indossava la camicia ricevuta in regalo da Zorzi, ha lanciato un messaggio all’amico: “Io sono qui per te, la nostra amicizia sarà comunque un porto sicuro”. Che bello quando sensibilità, ironia e intelligenza si sposano insieme. VOTO: 9.

PATRIZIA DE BLANCK – Il confronto tanto atteso con Stefania Orlando si è tramutato in una lite con Pupo. Entrata nella Casa per attaccare la concorrente, una volta nel loft Patrizia si è ammorbidita. “Ora che ho visto le tue lacrime mi sono commossa – ha ammesso -. Ti ho detto che eri falsa e bugiarda, e avevo le mie motivazioni. Vedo che sei una grandissima giocatrice. Non so se sei falsa e bugiarda nella vita perché ti conosco poco. Però qui stai giocando”. Così ha finito per litigare con l’opinionista in studio. Ma d’altronde la De Blanck è così: sopra le righe, imprevedibile, ma anche sincera. VOTO: 7.

STEFANIA ORLANDO – Con classe e determinazione, Stefania ha sempre dato la sua opinione al GF Vip senza mai tirarsi indietro. Anche di fronte a Patrizia De Blanck ha mantenuto il suo stile sobrio e di classe. “Alfonso, mi chiedi se la contessa rosica perché lei non è più nella Casa e io sì? – ha detto rispondendo al conduttore -. Secondo me sì. Le ho fatto un favore a nominarla perché è contenta di non fermarsi a Natale nella Casa, ma un pochino rosica. Forse rosicherei anche io”. Allo stesso modo nel confronto con Dayane Mello non ha indietreggiato mai. Una donna decisa e che non ha paura di dire ci che pensa. VOTO: 9.