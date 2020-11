GF Vip 2020, Dayane si scusa, fuori la De Blanck: le pagelle della ventunesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Liti e strategie: il GF Vip 2020 regala una nuova puntata appassionante e Alfonso Signorini svela ai concorrenti che il reality continuerà sino a febbraio. Tanti i momenti emozionanti nel corso della diretta, dalle lacrime di Francesco Oppini per il padre a quelle di Stefania Orlando per l’uscita di Patrizia De Blanck, eliminata dal gioco.

Ecco le nostre pagelle per la ventunesima puntata del GF Vip.

PATRIZIA DE BLANCK – Senza ombra di dubbio la contessa è stata fra i protagonisti di questa edizione del GF Vip. Dopo un ingresso scoppiettante, in cui si è dimostrata schietta e diretta, Patrizia però ha perso un po’ del suo smalto. La contessa ha finito così per trovarsi spesso al centro di liti inutili (come quella per lo shampoo ai capelli), fra insulti e parolacce superflue. Un vero peccato, considerando la sua storia personale (che sembra un film d’avventura) e il contributo importante che poteva dare allo show. A ingannarla, forse, è stata la paura del giudizio del pubblico, come ha svelato anche Stefania Orlando che, nonostante l’avesse votata, si è sciolta in lacrime di fronte alla sua eliminazione. Pochi giorni prima la De Blanck non aveva preso bene la nomination, litigando con Stefania Orlando, Giulia Salemi e Rosalinda che l’avevano nominata. “Volevo restare qui fino alla fine per dimostrare che anche a una certa età è possibile partecipare a un programma come questo e interagire con i più giovani”, aveva confessato in confessionale. VOTO: 6.

ELISABETTA GREGORACI – Puntata dopo puntata continua a essere un vero mistero sia per gli inquilini della Casa del GF Vip che per il pubblico. C’è chi, come Dayane Mello, è convinto che stia fingendo e che sia solo una stratega e chi, come Adua Del Vesco, crede che sia una persona molto sensibile. Di certo l’ombra di Briatore continua a condizionare il suo percorso. Lo dimostra lo scambio di battute con Giulia Salemi nel corso della diretta. “A me risulta che prima di entrare nella Casa del Grande Fratello tra te e Giulia ci fosse una certa ruggine legata a una vacanza di molti anni fa”, ha detto Alfonso Signorini. Elisabetta ha quindi risposto: “Non sono mai andata in vacanza con lei. L’ho vista un paio di volte in Sardegna. In realtà non è mai successo niente però chiacchierava più con Flavio che con me”. Parole che non sono piaciute alla Salemi. “Voi non stavate già insieme e io ero lì invitata da Domi – ha chiarito -. Eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. È amico di amici. Questa non la accetto”. Se la sua vita sentimentale fuori dal Casa resta un mistero, la Gregoraci sembra aver chiarito con Pierpaolo Pretelli e con Selvaggia Roma. VOTO: 5.

FRANCESCO OPPINI – Toccante e struggente: possiamo descrivere solo così il momento in cui, fra le lacrime, il figlio di Alba Parietti ha risposto al videomessaggio di suo padre Franco. L’imprenditore ha confessato ad Alfonso Signorini di aver pensato molto ai suoi genitori in queste settimane e di essere giunto a una conclusione importante. “Sono molto arrabbiato con me stesso – ha ammesso -. Mi domando spesso perché avevo bisogno di entrare qua per ragionare su certe cose. Loro due non fanno un mestiere comune. Sai che loro erano spesso via di casa quando ero piccolo. Poi le cose diventano un’abitudine: vedersi poco, parlare poco. Così non deve essere. A 70 anni mio padre deve capire, esattamente come mia madre, che può contare su di me per ogni cosa. Quando uscirà di qua voglio frequentarli di più. Non si possono dare per scontato certe cose. Il tempo è la cosa più preziosa che c’è”. Un messaggio importante, che tutti dovrebbero ascoltare. VOTO: 8.

DAYANE MELLO – Durante tutta la settimana Dayane Mello è apparsa ferma nelle sue idee riguardo Elisabetta Gregoraci, ma in puntata al GF Vip ha mostrato un insolito cambiamento. “È andata a toccare delle cose che sono andate oltre i limiti del Grande Fratello – ha spiegato la Gregoraci -. Mi sono sentita tradita perché le ho raccontato molte cose intime. Io ho accettato le sue scuse comunque e ora le cose vanno meglio, ma è normale che sia più rigida”. Dayane ha quindi spiegato: “Non ho sentito un supporto da parte sua, volevo che fosse mia amica e che mi volesse bene […] Chiedo scusa per quelle parole, ma contro di lei non ho niente, è una donna stupenda”. Strategia o verità? VOTO: 5.

ALFONSO SIGNORINI – Il conduttore è riuscito in un’impresa impossibile: allungare il GF Vip sino a febbraio e convincere i concorrenti, che credevano di uscire a breve, a continuare questa avventura. Nei giorni scorsi Alfonso aveva confessato di temere la reazione dei gieffini di fronte alla notizia. Nel corso della puntata ha mostrato ai concorrenti le persone che fanno il tifo per loro, poi ha consegnato una busta rossa, aperta da Maria Teresa Ruta. “Questo GF passerà alla storia per tanti motivi – ha detto -. Siete un gruppo fantastico e siamo convinti che ci sia ancora tantissimo da raccontare. Per queste ragioni, Canale5, Mediaset e il pubblico ci hanno fatto a gran voce un’unica richiesta che vi giriamo: passeremo insieme un Natale fantastico, un Capodanno indimenticabile e stare insieme fino ai primi di febbraio 2021. Faremo la storia”.

