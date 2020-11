GF Vip, lite fra la Gregoraci e Selvaggia Roma: “Non ti permettere”

editato in: da

La tensione all’interno della Casa del Grande Fratello Vip continua a essere la grande protagonista: si è consumata infatti una lite furibonda tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Il motivo è presto detto: il legame tra la showgirl e Pierpaolo Pretelli.

Le due non hanno mostrato fin dall’inizio grande simpatia l’una per l’altra anche perché, ancora prima del suo ingresso, Selvaggia aveva accusato la Gregoraci di non essere stata sincera e onesta nei confronti del modello.

E tra le due continua a non scorrere buon sangue, come hanno dimostrato gli ultimi momenti di tensione nella Casa. La Roma e Pretelli erano rinchiusi nel Cucurio a parlare proprio dell’amicizia più volte definita “speciale” con la Gregoraci, che non appena ha sentito pronunciare delle parole su di lei è corsa a richiamare Pierpaolo, dicendogli: “Io non ho paura di niente, ancora che mi devo giustificare con qualcuno? Io non capisco cosa vuole questa dalla mia vita”.

Poi, allontanandosi dal vetro che la separava dal Cucurio, si è sfogata con gli altri vip del bunker di Cinecittà: “Questa urlava, si sentiva benissimo. Basta, deve smetterla”. E poi ha continuato dicendo: “Fatti il tuo percorso senza parlare di me, parla di chi sei tu. Sono due giorni che vengo al vetro e nemmeno saluti”.

A quel punto quello che era uno sfogo si è trasformato in una vera e propria discussione tra le due donne: “Non è carino che tu arrivi da due giorni e cominci a parlare di me: non ti permettere – ha tuonato la Gregoraci -. Fai il tuo percorso, non il mio, non sei venuta qui per parlare solo di me”.

Elisabetta, senza smettere un attimo di parlare, ha continuato a urlare contro Selvaggia attraverso il vetro che le separava: “Ma chi sei tu? Se ti servo per un po’ di notorietà e vuoi fare questo percorso fallo per conto tuo senza mettere in mezzo me!”.

Palesemente turbata e con la voce tremante, la showgirl ha continuato a dare sfogo alla sua rabbia con gli altri concorrenti del GF Vip: “Arriva la prima che manco conosco che non so cosa ha fatto nella vita e parla di me. Fa comodo parlare di me”.