GF Vip, Pierpaolo Pretelli in crisi dopo la lite con Elisabetta Gregoraci

editato in: da

Dopo la lite con Elisabetta Gregoraci durante l’ultima puntata del GF Vip, Pierpaolo Pretelli è di nuovo in crisi. A svelarlo Cristiano Malgioglio che, nel corso di una chiacchierata con Dayane Mello si è detto molto preoccupato per l’umore dell’ex velino di Striscia la Notizia. Nel corso della diretta di qualche giorno fa infatti Pierpaolo si è scontrato con Elisabetta, presente nello studio di Alfonso Signorini.

“Guarda come è ridotto quel ragazzo di nuovo, era tanto felice – ha detto Malgioglio -. Non mi piace che sia così triste. Mamma mia”. La modella ha quindi commentato: “Si riprenderà vedrai. Si riprenderà amore, si riprenderà”. D’altronde il confronto fra Pierpaolo ed Elisabetta nel corso della puntata è stato piuttosto duro. Lo show si è aperto con un messaggio di Pretelli per la conduttrice. La Gregoraci ha abbandonato la Casa del GF Vip per tornare dal figlio Nathan Falco, frutto del suo amore per Flavio Briatore.

Nel loft di Cinecittà la showgirl aveva creato un rapporto molto bello con Pierpaolo che però non è mai sfociato in una love story. I due si erano lasciati con un abbraccio, convinti di incontrarsi una volta fuori. Poco dopo però Pierpaolo ha confermato le affermazioni di alcuni inquilini convinti che l’uscita di Elisabetta l’abbia fatto “rinascere”. Le parole del gieffino non sono piaciute alla Gregoraci che ha replicato infastidita.

“Hai recitato un po’ la parte della vittima. Hai fatto la vittima in questo periodo. Ho trovato il tuo bigliettino. Mi spiace vedere un uomo che dopo tre giorni che sono andata via dalla Casa ha fatto questo cambiamento”. Pierpaolo ha quindi replicato: “Non parlare in questo modo di me perché io ho sofferto e sono stato male. Poi mi sono ripreso. Non due giorni fa tesoro, ma settimane fa. Io ho superato questa cosa, ho detto che avevo bisogno di staccarmi da te. Mi sono ripreso con le mie gambe e ora inizio a fare il mio percorso! Non è vero che non tengo a te. Finora ho pensato solo a te e ora penso a Pierpaolo”.

La lite, secondo quanto svelato da Malgioglio, avrebbe messo in crisi Pierpaolo, ancora molto legato a Elisabetta Gregoraci e triste per l’epilogo del loro rapporto.