Dopo il grande successo ottenuto ad Amici, la ballerina australiana si sta facendo strada in TV. Programma dopo programma, la sua carriera va delineandosi

Nonostante il trampolino di lancio dei talent, riuscire a restare nel mondo dello spettacolo non è affatto scontato. Occorre dimostrare di meritare un posto, chance dopo chance. È quello che sta tentando di fare Isobel Kinnear, che il pubblico ha conosciuto inizialmente tra i banchi di Amici.

Un vero e proprio uragano, che ora sta tentando di lasciarsi alle spalle quell’esperienza, così da non renderla un’etichetta perenne su di lei. Rimasta in casa Mediaset, dove si sta guadagnando un posto ed ecco a che punto è oggi la sua carriera.

Chi è Isobel Kinnear

Non è cosa da tutti i giorni che una cittadina straniera decida di cimentarsi in un talent italiano. È ciò che è accaduto con Isobel Kinnear, nata a Sydney nel 2003. La 22enne ha raggiunto la finale del talent condotto da Maria De Filippi.

Non solo, dal momento che a lei è stato consegnato il premio Tim. Un lungo percorso, il suo, iniziato all’età di 3 anni. Ecco quando ha mosso i primi passi nel mondo della danza. Di fatto non ha più smesso, trovando posto nella Dream Dance Academy e vincendo il titolo di Australia’s Dancer of the Year nel 2018.

Ne è passato di tempo da allora e, nonostante tante difficoltà, oggi sembra aver trovato il proprio posto. Mediaset le sta dando una chance e il pubblico continua ad apprezzarla, come dimostrato anche dalla sua crescita sui social.

Il percorso ad Amici

Non tutto è andato secondo i piani ma Isobel Kinnear non ha mai mollato. Intervistata a Verissimo, sua mamma Belinda ha ricordato delle tante occasioni sociali mancate per dedicarsi al suo sogno. Ha lottato per essere dov’è oggi e lo deve solo alla sua determinazione.

Non si è lasciata scoraggiare, ad esempio, dopo il primo rifiuto ad Amici. La produzione l’aveva scartata perché non conosceva l’italiano. Ci ha lavorato e a novembre 2022 è riuscita a entrare nella famosa scuola.

A seguirla è stata la rigida Alessandra Celentano, anche se il suo stile è stato generalmente apprezzato da tutti ad Amici. È andata avanti fino alla fine, nonostante l’infortunio subito, arrivando soltanto dietro Mattia Zenzola.

La carriera

Il percorso lavorativo non è terminato però con il talent di Maria De Filippi, anzi. L’abbiamo infatti vista al fianco della famosa iena Nicolò Devitiis. Con lui ha co-condotto Full Out. Da dicembre 2025, poi, ha affiancato Max Giusti nella presentazione di Caduta Libera. Di fatto sta provando ad ampliare i propri orizzonti. Non solo una ballerina, dunque, ma una donna di spettacolo a tutto tondo.

Proprio il ben noto attore comico l’ha poi presa di mira per il suo nuovo programma, Scherzi a Parte. La ballerina è diventata una delle prime vittime della nuova edizione dello show, che Mediaset ha deciso di riportare in auge dopo gli esperimenti felici con i game show di Gerry Scotti e il nuovo Striscia la Notizia.