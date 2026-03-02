Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Gerry Scotti non va in onda: La Ruota della Fortuna sostituito

Per quanto possa sorprendere, dopo tanti giorni consecutivi di messa in onda, La Ruota della Fortuna si prende una pausa forzata. Non una decisione di Gerry Scotti o Samira Lui, bensì una scelta aziendale. Mediaset ha infatti deciso di sostituire l’amatissimo game show, anche se soltanto per una serata. Di seguito tutti i dettagli di questo passo da parte di Pier Silvio Berlusconi.

Perché La Ruota della Fortuna non va in onda

Alcuni incastri di palinsesto spingono a delle decisioni spesso problematiche. Mediaset ha tentato di evitare di far saltare a La Ruota della Fortuna gli appuntamenti previsti, ma stavolta tocca l’eccezione alla regola. Sappiamo infatti che l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi vanta i diritti della messa in onda in chiaro della Coppa Italia.

In precedenza, al fine di tutelare gli ottimi ascolti di Gerry Scotti e Samira Lui, aveva deciso di mandare in onda le gare in programma su Italia 1. Stavolta però il calendario ha deciso di complicare i piani. Sul sesto canale della TV nazionale è infatti prevista la messa in onda di Le Iene presentano – Inside. Considerando il tipo di carattere, purtroppo per l’azienda, un rinvio non era nelle carte.

Del resto posticipare la pubblicazioen di un’inchiesta fa correre il gravoso rischio di perdere l’attimo giusto. Quanto detto nei servizi potrebbe non essere più così attuale, e non solo. Per una serata, dunque, i fan del gaming show dovranno accettare quest’assenza gravosa.

Quando torna La Ruota della Fortuna

Scendiamo nel dettaglio del nuovo palinsesto di Canale 5. Alle 20:40 andrà in onda Como-Inter, gara di Coppa Italia. Chi mastica un po’ di calcio, però, sa che questa non è la finale del torneo nazionale. Ci sono ben quattro squadre in corsa. E allora cosa accadrà in occasione della messa in onda del secondo match in calendario?

Si tratta di Lazio-Atalanta, prevista per mercoledì 4 marzo 2026. Niente paura, però, dal momento che Gerry Scotti e Samira Lui torneranno al loro posto per allora. Considerando una programmazione più “malleabile” su Italia 1, sarà nuovamente il sesto canale a far spazio alla sfida. Un solo buco, dunque, sarà lasciato alle loro spalle dagli amati conduttori.

Una breve pausa, del resto, ci può stare. Non che i due si riposino effettivamente, visto che il programma è registrato. Tutto ciò evidenzia però ancora una volta quanto cruciale sia diventato questo gioco rivisitato per Mediaset. Berlusconi non vi rinuncia, avendone la possibilità, e infatti si tratta del primo cambio di programmazione dal 14 luglio 2025. Quasi otto mesi di messa in onda continuata. Il tutto senza accusare reali contraccolpi in termini di ascolti. Qualche alto e basso è normale, certo, ma la scia dello share resta nettamente in positivo.