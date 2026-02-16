Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Samira Lui

Complice anche il mix esplosivo tra bellezza mozzafiato e temperamento solare, Samira Lui sta vivendo un momento particolarmente fortunato della propria carriera: dopo la partecipazione a Miss Italia ed il Grande Fratello Vip, con il tempo l’abbiamo vista affermarsi come una presenza fissa in tutti i salotti italiani, ogni sera al timone de La Ruota della Fortuna insieme a Gerry Scotti.

Inutile dire che il ruolo di valletta le abbia aperto numerose porte in ambito professionale: quella con il noto brand di lingerie SièLei, ad esempio, è una collaborazione oramai consolidata che la vede nel ruolo di testimonial ufficiale già da qualche anno. Proprio in questi giorni, dal 14 al 16 febbraio, il marchio è impegnato a Firenze per l’evento Immagine Italia & Co. presso la Fortezza da Basso e, ovviamente, non poteva certo mancare il volto delle collezioni 2026.

Se nello studio Mediaset la showgirl è solita mostrarsi in tutto il suo splendore, fasciata in mini dress iper sensuali, a volte variopinti, altre sfavillanti, era decisamente più sobrio il look indossato nel capoluogo toscano.

Samira Lui in total white per SièLei: il look, tra sobrietà ed eleganza

Dopo oltre quarant’anni La Ruota della Fortuna continua, nonostante tutto, a rappresentare un appuntamento fisso per milioni di italiani di tutte le età, un format intramontabile che sa ancora sorprendere e far sorridere.

Il merito è sicuramente anche del giusto duo di conduttori, Gerry Scotti e Samira Lui, che con la loro intesa perfetta tengono incollato lo spettatore allo schermo. Non stupisce poi così tanto che la ventisettenne di origini italo-senegalesi si sia velocemente conquistata uno spazio d’eccezione nel cuore di ognuno di questi.

A Firenze in occasione di Immagine Italia & Co., fiera internazionale dedicata al settore dell’intimo, lingerie, homewear e underwear che si svolge annualmente a Firenze, solitamente presso la Fortezza da Basso, la modella ha presenziato in veste di brand ambassador di SièLei.

IPA

Il look scelto per l’evento? Sobrio, elegante ma con un buon quantitativo di glamour: la vediamo in foto, radiosa, indossare un tailleur color bianco panna, completo di blazer oversize e strutturato, panciotto abbinato e pantalone dalla vestibilità ampia, con banda laterale argentata. Completavano il tutto un paio di tacchi en pendant dalla punta aguzza e qualche gioiello.

Samira Lui smentisce (ancora) i ritocchi estetici: “Se c’è un chirurgo in studio si faccia avanti”

Momentaneamente sulla cresta dell’onda Samira Lui sta attirando consensi e, insieme a questi, anche qualche inevitabile critica. Classe 1998, da padre senegalese e madre italiana, vediamo la modella sul piccolo schermo da oramai diversi anni: dopo il terzo posto ottenuto a Miss Italia 2017 è approdata a L’Eredità come Professoressa e poi, nel 2022, a Tale e Quale Show nel ruolo di concorrente.

Com’è ovvio che sia nel tempo ci sono stati dei cambiamenti nella sua immagine, che in molti hanno attribuito ad un uso massiccio della chirurgia estetica. Visibilmente toccata sul vivo, a smentire ci ha pensato lei stessa: entrando tempestivamente nel merito della questione, la showgirl su Instagram aveva condiviso una serie di video e foto più o meno datati, ammettendo un intervento al seno ma dimostrando come per il resto si trattasse di qualcosa di fisiologico e del tutto naturale, dovuto anche ad un furbo utilizzo del make-up e a qualche chilo in meno.

A distanza di mesi l’abbiamo ritrovata nel salotto di Verissimo confermare la medesima versione, stavolta con un largo sorriso: “Non ho nulla contro la chirurgia. Direi tutto quello che ho fatto. Mi sono rifatta il seno ma in viso non ho fatto nulla, se c’è un chirurgo in studio venga pure qui!”, ha concluso ironicamente.