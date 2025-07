Max Giusti al posto di Enrico Papi: il ritorno di Scherzi a Parte in tv

Max Giusti sarebbe pronto a tornare in televisione al posto di Enrico Papi per condurre la nuova versione di Scherzi a Parte.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Max Giusti

Max Giusti sarà al timone della prossima edizione di Scherzi a parte al posto di Enrico Papi. Secondo alcune indiscrezioni il comico e conduttore sarà il padrone di casa della storica trasmissione Mediaset, dopo uno stop di ben tre anni.

Max Giusti a Scherzi a Parte, il ritorno in tv

Secondo quanto riportato da FanPage, Max Giusti sarebbe pronto a ritornare in televisione con una nuova versione di Scherzi a parte. Nel 2022 la trasmissione era stata chiusa dopo una serie di ascolti piuttosto deludenti che avevano spinto Mediaset a mettere in panchina il format. All’epoca a condurre il programma c’era Enrico Papi che aveva lasciato il posto a Max Giusti, appena sbarcato a Tv8 per guidare Guess my age.

Se la notizia fosse confermata, il programma potrebbe andare in onda a partire dal 2026. Giusti potrebbe condurre non solo Scherzi a parte, ma anche un quiz preserale.

Max Giusti sbarca a Mediaset

L’arrivo a Mediaset di Max Giusti segna una grande svolta nella carriera del conduttore dopo un periodo fatto di cambiamenti e di rinascita. Il comico e conduttore era sbarcato nel programma condotto dalla Gialappa’s Band dove aveva mostrato tutto il suo talento, dando vita a imitazioni coinvolgenti e divertenti che avevano spopolato su Instagram e TikTok.

Giusti aveva imitato Renato Zero e Antonino Cannavacciuolo, ma anche Alessandro Borghese, Pierluigi Pardo e Aurelio De Laurentiis. Un rilancio eccezionale che aveva spinto Mediaset a fargli una proposta, spingendolo a tornare per condurre un nuovo programma. “Si è chiusa con l’ultima puntata di Gialappa’s night una stagione televisiva bellissima. Quella più esaltante faticosa ed inaspettata. Grazie veramente a tutti – aveva scritto il presentatore, commentando la fine del suo percorso con la Gialappa’s Band – anche a quelli che mi avevano dato per finito, a quelli che pensavano che non avessi neanche mai iniziato, a tutti quelli convinti che per fare carriera bisogna farsi raccomandare, a quelli che hanno bisogno delle etichette, e a quelli che se ne sbattono. Per essere felici basta poco, due amici un tetto e una margherita spicchiata”.

Clase 1968, Max Giusti ha alle spalle una lunghissima carriera, segnata da esperienze fra teatro, radio, cinema e televisione. Negli anni ha dimostrato la sua enorme versatilità, lavorando come comico, imitatore, attore e conduttore. Dopo l’esordio avvenuto negli anni Novanta, Max Giusti ha recitato in Distretto di polizia a lavorato in produzioni importanti come Mai dire Talk.

Ha inoltre partecipato ad Aggiungi un posto a tavola, Cattivissimo Max e a Il Marchese del Grillo, dimostrando sempre un enorme talento e una capacità di adattarsi a tante situazioni differenti, conquistando il palcoscenico. Un talento che di sicuro Mediaset cercherà di sfruttare al massimo per rilanciare vecchi programmi e per creare qualcosa di nuovo. Nel suo annuncio il gruppo di lavoro del Biscione non ha nascosto l’entusiasmo per la scelta di Max Giusti di firmare un contratto con Mediaset. “Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi”, ha rivelato in una nota ufficiale.