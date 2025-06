La Gialappa’s Band pronta a tornare in Rai, ma TV8 non vuole: l’indiscrezione

La Gialappa's Band sarebbe pronta a sbarcare nuovamente in Rai, ma TV8 non sarebbe d'accordo.

La Gialappa’s Band sarebbe pronta a tornare in Rai dopo l’avventura a Tv8, ma l’editore sarebbe pronto a opporsi, facendo leva su un contratto che lega il duo comico a Sky per alcuni anni.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti da viale Mazzini, Giorgio Gherarducci e Marco Santin vorrebbero fare ritorno in Rai dopo l’esperienza vincente a Tv8. Il duo che forma la Gialappa’s Band vorrebbe infatti affrontare nuove sfide e sentirebbe di aver terminato il percorso nell’emittente.

Ci sarebbe però una netta opposizione di Tv8/Sky. Il motivo? Non solo il successo del programma della Gialappa’s Band, ma anche un contratto che lega la coppia a Sky per un altro anno.

“L’impressione che abbiamo è che abbiano percepito l’idea di aver terminato un ciclo – ha spiegato una fonte -. Quest’ultima stagione del GialappaShow è stata straordinaria, ma la sensazione è che abbiano fatto e ottenuto il massimo da questo contenitore”.

A pesare in questa scelta della Gialappa’s Band, secondo molti, sarebbe stata la decisione di Max Giusti di lasciare il gruppo. L’attore e comico infatti era diventato centrale nelle trasmissioni del duo, con imitazioni che avevano conquistato il pubblico, da quella di Alessandro Borghese a quella di Antonino Cannavacciuolo.

L’attore, dopo il ritrovato successo, ha deciso di accettare la proposta di Mediaset, iniziando una nuova avventura a coronamento di un percorso di rinascita professionale.

“Grazie veramente a tutti anche a quelli che mi avevano dato per finito – ha scritto su Instagram Max Giusti -, a quelli che pensavano che non avessi neanche mai iniziato, a tutti quelli convinti che per fare carriera bisogna farsi raccomandare, a quelli che hanno bisogno delle etichette, e a quelli che se ne sbattono. Per essere felici basta poco, due amici un tetto e una margherita spicchiata”.

Anche la Gialappa’s Band, dopo l’addio di Max Giusti, sarebbe dunque pronta a voltare pagina. A offrire l’occasione per un cambio radicale sarebbe stata Rai Due. La Rete infatti avrebbe in mente di rinnovarsi, partendo proprio dai programmi comici e la Gialappa’s Band sarebbe candidata per il rilancio.

La storia della Gialappa’s Band

La Gialappa’s Band rappresenta senza dubbio un pilastro nella comicità televisiva. Un progetto nato negli anni Ottanta da un gruppo di amici che lavorava in radio e che si è evoluto negli anni, conquistando sempre più telespettatori e fan.

Inizialmente un trio, nel 2023 è diventato un duo con l’abbandono di Carlo Taranto. A guidare il gruppo sono rimasti Marco Santin e Giorgio Gherarducci che hanno saputo reinventarsi con nuovi siparietti comici e personaggi. I loro programmi, d’altronde, sono sempre ricchi di spunti intelligenti, con protagonisti volti noti della tv, dal Mago Forrest a Teo Teocoli.

“Noi commentiamo da uno studio televisivo – hanno svelato in un’intervista qualche tempo fa -. Il pubblico dal salone di casa propria. Azione e reazione o, come dicono i moderni la “reaction” come linguaggio comico, come sede della dissacrazione. Noi siamo sempre stati tre amici sul divano che commentavano quello che vedevano”.