Anticipazioni Scherzi a Parte, Francesca Chillemi tra le vittime del 16 marzo

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IPA Francesca Chillemi

Il lunedì sera di Canale5 torna ospitare il programma cult che da decenni tiene incollati gli italiani alla poltrona. Il 16 marzo, in prima serata, va in onda il terzo appuntamento della nuova stagione di Scherzi a Parte, lo show che ha fatto della “beffa d’autore” il suo tratto distintivo. Al timone troviamo ancora una volta un istrionico Max Giusti, che sa alternare con naturalezza il ruolo di complice spietato a quello di padrone di casa accogliente.

Scherzi a parte, le anticipazioni del 16 marzo

Il piatto forte della serata sarà senza dubbio la presenza di Francesca Chillemi. L’attrice, reduce dai grandi successi della fiction italiana e dalla nascita della sua seconda figlia, è nota per la sua solarità e la sua eleganza, ma come avrà reagito trovandosi nel bel mezzo di una situazione surreale costruita ad arte dagli autori? La curiosità dei fan è alle stelle, poiché lo scherzo mostrerà senz’altro un lato inedito e genuino della splendida interprete siciliana.

Ma Francesca Chillemi non sarà l’unica a dover fare i conti con gli imprevisti orchestrati dalla produzione. Accanto a lei, in uno studio pronto a esplodere tra risate e commenti a caldo, vedremo scorrere le immagini delle “disavventure” di Rocco Casalino, che dai palazzi della politica si ritroverà catapultato in un caos decisamente meno istituzionale. Non mancherà poi il grande Massimo Boldi, un veterano della comicità che questa volta si troverà dall’altra parte della barricata, vittima di un ingranaggio comico perfetto.

Il parterre delle vittime è più variegato che mai e comprende anche la tempra d’acciaio di Laura Maddaloni, la schiettezza di Marina La Rosa e l’esuberanza vulcanica dell’ex patron della Sampdoria, Massimo Ferrero. Sarà interessante osservare come personalità così diverse tra loro abbiano gestito lo stress e la confusione tipici delle trappole del programma.

Lo show di Max Giusti e la visione di Roberto Cenci

A rendere la serata un vero e proprio evento di intrattenimento non saranno però soltanto i filmati. Max Giusti arricchirà la puntata con i suoi monologhi inediti e con le sue imitazioni più amate, trasformando il racconto degli scherzi in un momento di varietà a tutto tondo. Le vittime, sedute accanto a lui, avranno l’occasione di rivedersi e commentare i propri timori e le proprie gaffe, rendendo il clima in studio caldo e coinvolgente.

La direzione dell’intero spettacolo è affidata alla sapiente regia di Roberto Cenci, una firma che dà dinamismo e quella qualità visiva necessaria per gestire la complessità di un programma che vive di reazioni spontanee e montaggi serrati. Non resta che sintonizzarsi su Canale5 per scoprire chi, tra i malcapitati della serata, sarà riuscito a mantenere la calma e chi, invece, avrà regalato al pubblico la reazione più esilarante di questa stagione.

Quando e cove vedere Scherzi a parte

La nuova puntata di Scherzi a parte va in onda il 16 marzo dalle 21,40 circa e comunque dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna. Lo show è visibile in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.