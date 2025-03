Fonte: IPA Elettra Lamborghini

La carriera di Elettra Lamborghini è sempre più legata al mondo della televisione. Un personaggio amatissimo, che non teme di mostrarsi senza filtri. Dal mondo della musica al piccolo schermo, il passaggio è stato quasi naturale per lei.

In questi anni ha accumulato un po’ d’esperienza e ora la Rai ha deciso di premiarla. Un adventure game del quale è stato appena annunciato, ufficiosamente, il cast al completo.

Elettra Lamborghini conduce L’Ignoto

A quanto pare, non era Elettra Lamborghini la prima scelta per la conduzione de L’Ignoto, nuovo adventure game della rete nazionale. Su Rai 2 era ben vista l’esperta Simona Ventura che, però, sembra abbia fatto un passo indietro rispetto al progetto.

Una scelta insolita, considerando come sarebbe stata la chance per il ritorno in solitaria in prime time. Il motivo è però di carattere pratico e non riguarda in alcun modo il giudizio della conduttrice sulla bontà dello show. Lei è legata ad altri due programmi settimanali, Citofonare Rai 2 e Che tempo che fa. Entrambi vanno in onda di domenica e prendere parte alle registrazioni del reality proposto avrebbe comportato una rinuncia a ben sei puntate di entrambe le trasmissioni.

Con Elettra Lamborghini è stata fatta una scelta ben differente, anche solo sotto l’aspetto anagrafico. È chiaro, inoltre, come si miri a conquistare un’altra fetta anagrafica di pubblico.

Ad ogni modo la ben nota “figlia d’arte” non è di certo una novizia del mondo televisivo, anche in veste di conduttrice. In Italia ha iniziato a farsi conoscere su Mtv con Riccanza, per poi passare dal Grande Fratello spagnolo e brasiliano, da Ex on the beach, The Voice, L’Isola dei Famosi e non solo.

Coach di un talent, opinionista di un reality, giurata in varie occasioni e co-conduttrice in due programmi comici.

Un buon curriculum, che però non le è valsa una conduzione in solitaria. Al suo fianco, infatti, spazio a Gianluca Fubelli. Il noto comico, conosciuto con il soprannome di Scintilla, è reduce dall’esperienza a Pechino Express, e ora si prepara a veder correre a caccia di avventura dei colleghi Vip.

L’Ignoto: il cast

Davide Maggio ha annunciato il cast completo de L’Ignoto. Le scelte non sono ancora ufficiali ma sembrano possano non esserci sorprese nei prossimi giorni. Il reality dovrebbe andare in onda in autunno, dunque richiederà ancora un po’ di pazienza.

Si tratta di un format olandese, che vede i partecipanti accettare di cimentarsi in un’avventura senza avere i dettagli su cosa accadrà loro. Zero nozioni sulle regole del gioco, così come su data e ora d’inizio. Devono essere colti alla sprovvista e questo spiega anche il motivo di tanta segretezza fronte stampa.

Divisi in due squadre, famosi e non famosi, i partecipanti saranno in viaggio, costretti a fronteggiare vari dilemmi, optando tra noto e ignoto. Scelte che influenzeranno ovviamente l’avventura. Il programma mira a mettere tutti alla prova, valutando lo spirito d’adattamento di tutti dinanzi agli imprevisti. Ecco il cast: