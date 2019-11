Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia tornano a sorridere insieme per la figlia Nina

editato in: da

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia tornano a sorridere insieme per amore della figlia Nina. I due ex si sono incontrati dopo le accuse reciproche e i dissapori, apparendo, per la prima volta, sorridenti e sereni. A pubblicare le immagini il settimanale Chi, che ha sorpreso l’ex coppia durante un momento molto tenero: l’incontro fra la piccola Nina e il suo papà.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Francesco e Clizia, che si sono detti addio fra le polemiche. Tutto era iniziato quando lui aveva confermato al Corriere della Sera un gossip che circolava da tempo, affermando che la Incorvaia l’aveva tradito con Riccardo Scamarcio, il suo migliore amico e testimone di nozze.

Lei aveva smentito su Instagram, in seguito era stata ospite di Live – Non è la D’Urso, dichiarando che con l’attore pugliese c’era stato solo un bacio quando la storia con il leader della Vibrazioni era già terminata. Non solo: Clizia aveva anche accusato Sarcina di averla lasciata sola e tradita durante gli anni del loro matrimonio. Le ultime accuse risalgono a fine ottobre, quando la Incorvaia ha svelato nuovi dettagli della sua relazione in tv.

E mentre per lei si parla di un possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, sembra che con l’ex sia tornato, almeno per ora, il sereno. Nelle foto Clizia e Francesco sorridono insieme alla piccola Nina, che stringe fra le mani un disegno, realizzato probabilmente per il suo papà. L’atmosfera è distesa nonostante le tensioni dell’ultimo periodo.

Star di Instagram lei, cantante di successo lui, la Incorvaia e Sarcina formavano una delle coppie più belle dello showbiz. Un rapporto fatto di complicità, raccontato anche a Pechino Express e coronato dalle nozze nel 2015. Poi l’arrivo di Nina, nata il 24 agosto dello stesso anno. Il frontman delle Vibrazioni ha già un altro figlio, Tobia, nato da una precedente relazione.

Gli ex si sono finalmente chiariti? Non è dato saperlo. Di certo Sarcina è di nuovo innamorato. Il cantante, secondo alcuni gossip, sarebbe legato da qualche tempo a una studentessa ventenne che gli avrebbe regalato di nuovo il sorriso.