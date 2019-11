Francesco Sarcina, la nuova fidanzata ha 20 anni

editato in: da

Francesco Sarcina volta pagina dopo la fine dell’amore con Clizia Incorvaia. La nuova fidanzata è una studentessa ventenne conosciuta a Roma dove studia. Come riporta il settimanale Oggi, il leader delle Vibrazioni ha deciso di mettere un punto alla love story con la star di Instagram, ritrovando il sorriso fra le braccia di un’altra donna.

Il nome della fortunata per ora non è stato svelato. L’unica certezza è che ha vent’anni ed è messicana, ma vive nella Capitale per motivi di studio. Un nuovo amore che arriva al termine di un periodo molto difficile per il cantante. Negli ultimi mesi infatti Sarcina è stato spesso al centro del gossip per via della fine turbolenta del suo matrimonio.

Francesco ha accusato l’ex moglie di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, suo testimone di nozze e migliore amico, mentre lei, ospite di Live – Non è la D’Urso, si è sfogata parlando di continui tradimenti e mancanze di rispetto negli anni della loro unione.

Secondo le ultime indiscrezioni la Incorvaia potrebbe presto sbarcare al Grande Fratello Vip. Nel programma condotto da Alfonso Signorini, che prenderà il via nel 2020, Clizia potrebbe finalmente raccontare tutta la verità sul flirt con Scamarcio e l’addio a Sarcina.

La coppia, sposata dal 2015, ha una figlia, Nina. Il cantante è padre anche di Tobia, nato nel 2007 da un’altra relazione. Dopo l’addio alla influencer, il frontman delle Vibrazioni avrebbe deciso di voltare definitivamente pagina con un nuovo amore. La storia sarebbe iniziata da qualche settimana e procederebbe a gonfie vele.

L’artista si sarebbe confidato già con gli amici più cari, raccontando di essere molto felice. “La amo alla follia – avrebbe dichiarato secondo Oggi – perché non vede in me il personaggio, ma la persona”.

E se Clizia Incorvaia ha risposto a tutte le accuse, Riccardo Scamarcio è l’unico che ha scelto di rimanere in silenzio. Quando il gossip aveva travolto la coppia di amici, l’attore pugliese aveva fatto parlare un suo conoscente, smentendo il bacio con la modella.