Sarcina rompe il silenzio: “Tradito da Clizia Incorvaia e Scamarcio”

Francesco Sarcina rompe il silenzio e parla per la prima volta del tradimento della moglie, Clizia Incorvaia, con Riccardo Scamarcio, il suo migliore amico.

Quello che era un gossip, lanciato dal settimanale Oggi, si è presto trasformato in una verità, confermata anche dal cantante delle Vibrazioni. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sarcina ha parlato dell’addio a Clizia e del legame della moglie con Scamarcio.

L’attore pugliese e il cantante erano molto legati, tanto che Riccardo era stato il testimone di nozze della coppia nel 2015. Poco dopo era arrivata la piccola Nina e nel 2016 Clizia e Francesco avevano partecipato a Pechino Express, mostrando una grande intesa. Un amore che sembrava destinato all’eternità e che invece è terminato nel peggiore dei modi, con un doppio tradimento per cui, ancora oggi, Sarcina non riesce a darsi pace.

“Io ho una sensibilità acutissima: sentivo che mi nascondeva qualcosa – ha confessato il frontman delle Vibrazioni -. Le dicevo: tiralo fuori, ricominciamo da capo, consapevoli. Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita”.

Sarcina non ha voluto fornire altri dettagli, affermando di non aver più sentito Riccardo Scamarcio e di aver detto addio alla moglie dopo un doloroso tentativo di riconciliazione. “Ci eravamo lasciati. Che cambia se l’ha cercato lei, se covava un desiderio o se l’ha fatto per farmi male? – ha concluso -. Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore, di amicizia. Il cuore ti si pietrifica”.