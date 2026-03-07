Ascolti tv del 6 marzo, De Martino salta ancora e Gerry Scotti si prende la scena

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gerry Scotti

Venerdì 6 marzo è andata in scena la Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi invernali 2026 su Rai 1 in prima serata. E ancora una volta è stato sacrificato Stefano De Martino con Affari Tuoi.

Proprio ora che aveva di nuovo ritrovato il suo pubblico dopo la pausa forzata a causa del Festival di Sanremo. Tra l’altro questa settimana, De Martino ha toccato il suo record negli ascolti tv quando Gerry Scotti per la prima volta dopo mesi non è andato in onda con La Ruota della Fortuna. Ma purtroppo ha dovuto rinunciare di nuovo alla gloria dello share e lasciare spazio al suo rivale su Canale 5.

Il palinsesto della prima serata, oltre alla Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, su Rai 1 dalle 22 ha visto Antonella Clerici con The Voice Generation, su Rai 2 il film House of Gucci e su Rai 3 La pelle del mondo – Il pianeta verde.

Canale 5 ha proposto una nuova puntata di Io sono Farah e Italia 1 Top Gun: Maverick. Mentre Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato del delitto di Garlasco e della morte di David Rossi. La7 ha trasmesso Propaganda Live.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 6 marzo