Chi è Julien Lieb, il cantante scelto da Laura Pausini per la cover di Mengoni

IPA Il cantante Julien Lieb

Laura Pausini ha deciso di unire il suo timbro inconfondibile a quello di Julien Lieb, giovane rivelazione che sta incantando la Francia. A sancire questa unione artistica è La Dernière Chanson, una reinterpretazione intensa e bilingue del grande successo di Marco Mengoni, Due vite, che trionfò a Sanremo 2023.

La storia di Julien Lieb

Al secolo Julien Liebermann, il giovane artista ha saputo trasformare le proprie fragilità in una forza straordinaria. Nato a Pau, nella suggestiva regione dei Pirenei Atlantici, Julien Lieb è cresciuto immerso nella musica, ma il suo cammino verso il successo è stato costellato di tante sfide.

Fin dalla tenera età ha dovuto combattere contro una severa forma di balbuzie, ostacolo che lo ha portato a isolarsi ma che, come spesso accade nelle favole moderne, è riuscito a superare proprio grazie alla sua Musa. La musica è stata la sua cura: cantando ha imparato a lasciar fluire le parole e ha potuto esprimere finalmente il suo mondo interiore.

C’è un altro grande dolore che ha segnato profondamente la sua adolescenza. Julien ha perso il padre quando aveva soltanto 14 anni, un lutto che gli ha lasciato dentro un vuoto incolmabile. Anche in questo caso, la musica è stata una salvezza: a consolarlo c’erano i giganti della chanson française e del rock come Jacques Brel, Charles Aznavour, Freddie Mercury. È anche grazie a loro che oggi, nelle vesti di cantante, dà grande importanza all’interpretazione.

Prima del successo, c’è stato anche un periodo buio segnato da depressione e burnout, fase che lui stesso ha descritto come un momento in cui si sentiva perso. Musica, scrittura e amore hanno riacceso in lui la speranza.

Da Star Academy alla conquista delle classifiche

Tra il 2023 e il 2024, Julien Lieb ha partecipato all’11esima edizione di Star Academy, un trampolino di lancio che lo ha proiettato nell’olimpo della musica francese.

Entrato quasi per scommessa, ha subito colpito al cuore pubblico e giudici con la sua intensità e la sua capacità di trasmettere emozioni per mezzo della voce. Una delle sue interpretazioni più emblematiche è stata quella di Non, je ne regrette rien di Edith Piaf. Non ha vinto (è arrivato secondo), ma la sua carriera da quel momento ha spiccato il volo.

Dopo il talent show, Julien Lieb ha firmato un contratto discografico con l’etichetta Twin Music e ha iniziato a collezionare un successo dopo l’altro. Il suo primo singolo, Encore une fois, ha scalato le classifiche digitali in sole 24 ore, e non è stato da meno il suo secondo singolo, Le Jeu.

Recentemente ha vinto come “Rivelazione maschile francofona” agli NRJ Music Awards 2025 ed è uscito il suo primo album, intitolato Naufragé.

Il progetto con Laura Pausini

Dopo un percorso del genere, la collaborazione con una star internazionale del calibro di Laura Pausini è una vera benedizione. Il 2026 è iniziato alla grande per Lieb: la cantante lo ha scelto per interpretare in duo la cover di Due vite di Marco Mengoni, in una versione italo-francese intitolata La Dernière Chanson. Non una semplice traduzione, ma un dialogo intimo tra due lingue e due culture che si abbracciano teneramente. Il lancio del singolo è stato accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli.

Julien ha definito questa opportunità un “onore assoluto”. I due artisti presenteranno il brano dal vivo il 17 gennaio proprio sul palco di Star Academy a Parigi, chiudendo simbolicamente un cerchio. Il giovane cantante torna da star internazionale proprio lì dove tutto è iniziato.