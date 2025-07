Can Yaman, si sposa con Sara Bluma: “Le chiederò la mano”

Getty Images Can Yaman e Sara Bluma

Il loro è un amore vero, che procede a ritmo sostenuto. Così tanto che Can Yaman è pronto a chiedere la mano alla sua compagna, Sara Bluma. L’attore turco ha dichiarato le sue intenzioni alla stampa, per mettere a tacere ogni pettegolezzo sulla loro relazione, tanto discussa e chiacchierata, anche per aspetti (molto) delicati. Più volte il divo di Sandokan è intervenuto sulla storia d’amore, ribadendo che è più seria di quanto tanti pensano.

Can Yaman, presto le nozze con Sara Bluma

Can Yaman è sicuro dei suoi sentimenti, così tanto da essere pronto a sposarsi. L’attore turco lo ha rivelato al settimanale Oggi, spiegando di voler convolare a nozze per suggellare una “storia d’amore importante”, quella con Sara Bluma, la dj con cui è uscito da poco allo scoperto.

“Sono innamorato e le chiederò la mano anche ufficialmente questi giorni“, ha annunciato al giornale. La volontà di sposarsi è mossa, oltre che dal grande sentimento per lei, anche da altre motivazioni. “Visto che arrivano degli insulti pesanti, volevo chiarire”, ha spiegato l’attore, che ha anche sottolineato: “Così non si alimentano ancora di più delle cattiverie e delle violenze nei confronti di una donna“.

Il riferimento dell’attore turco non è certo casuale: Sara Bluma solo qualche giorno fa ha denunciato le violenze fisiche e psicologiche dell’ex marito, con un lungo post che mostrava le prove degli abusi, con lividi e percosse. “Mi sono sempre impegnata per provare a mantenere un buon rapporto con il padre per il bene del piccolo, che amo più di tutto in questo mondo. Purtroppo, durante la mia precedente relazione, ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo in quella situazione“, ha scritto la dj.

Non è mancato poi il sostegno di Can Yaman, che ha commentato: “Ti amo e farò di tutto per sostenerti. E sono fiero di te”. I due al momento sono in vacanza in Turchia, a Bodrum e Istanbul, dove abita la famiglia dell’attore. E in tanti pensano che il viaggio abbia come scopo anche le presentazione ufficiali della compagna ai suoi parenti.

Perché la storia con Sara Bluma è così chiacchierata

Dopo essere usciti allo scoperto, Can Yaman e Sara Bluma sono stati travolti dalle critiche. In molti infatti sostenevano che la dj abbia iniziato la storia con l’attore turco quando ancora era impegnata con l’ex marito, come l’esperto di gossip Alessandro Rosica, convinto che i tradimenti siano iniziati quando ancora la dj era legata a Stefano Papa.

A chiarire la situazione è stata la stessa Sara su Instagram, che quando ha denunciato l’ex ha spiegato: “Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino, ma il nostro rapporto era già concluso prima di incontrare il mio attuale compagno“. Anche l’attore turco aveva smentito le accuse di tradimento molto duramente, sottolineando: “Ho conosciuto Sara in un concerto due mesi fa, non un anno fa. L’ex compagno non è mai stato amico mio”.