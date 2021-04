Can Yaman e Diletta Leotta, svelati i motivi dell’addio

editato in: da

Cosa sta succedendo fra Can Yaman e Diletta Leotta? Secondo le ultime indiscrezioni l’attore sarebbe tornato in Turchia dopo alcune discussioni con la conduttrice sportiva. La love story fra i due sembrava procedere a gonfie vele, tanto che si era parlato di convivenza e di un matrimonio che si sarebbe tenuto a breve.

Nel giro di pochi giorni però la situazione sarebbe cambiata radicalmente. A svelarlo è Maurizio Sorge, celebre fotografo dei vip sempre molto informato riguardo i gossip del momento. Secondo l’esperto Can e Diletta avrebbero litigato a causa della gelosia del divo turco. “Lui è gelosissimo della sua amata – si legge – […] Mal si concilia con la carriera da Giornalista, Influencer e Personaggio Televisivo”.

All’origine della separazione fra la Leotta e Yaman dunque ci sarebbe la gelosia del divo turco nei confronti della compagna. “È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto – aveva raccontato qualche giorno fa Can, parlando della conduttrice sportiva -. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.

Nelle rarissime foto di coppia postate su Instagram i due apparivano felici e sereni, ma con il passare dei giorni, secondo quanto rivelato da Sorge, sarebbero nate le prime incomprensioni. Can e Diletta sarebbero entrati in crisi a causa della gelosia del divo di Daydreamer – le ali del sogno, che avrebbe addirittura lasciato l’Italia per tornare in Turchia.

Per ora Yaman non ha rilasciato dichiarazioni e il suo profilo Instagram risulta ancora disattivato. Il divo turco è scomparso dai social, forse a causa di un hacker o, come hanno ipotizzato in tanti, stanco di dover dare giustificazioni riguardo la sua vita privata.