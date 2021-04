Can Yaman e Diletta Leotta in crisi: gli indizi

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Can Yaman e Diletta Leotta sono in crisi. Secondo alcune indiscrezioni l’attore turco e la conduttrice avrebbero litigato, allontanandosi. La love story, che sino a poco tempo fa procedeva a gonfie vele, starebbe attraversando un momento difficile.

Sino a poco tempo fa si parlava di possibili nozze fra il divo turco e la presentatrice sportiva, con tanto di anello da 40 mila euro e proposta di matrimonio. In seguito però ci sarebbe stata la scelta di Diletta di rimandare la cerimonia e un litigio che avrebbe allontanato i due innamorati.

Gli indizi che sembrano confermare questa ipotesi sono molti. Nelle ultime foto Instagram della Leotta il Like di Can, che era sempre presente, manca. Non solo, qualche giorno fa la conduttrice, durante il suo programma radiofonico in onda su Radio 105 ha confermato di essere molto triste, senza però specificarne il motivo. Nel frattempo Yaman non solo ha cancellato il suo profilo Instagram (forse innervosito dalle continue critiche riguardo la sua vita privata), ma ha anche lasciato l’Italia per raggiungere la Turchia. Difficile capire cosa stia succedendo visto che entrambi sono molto riservati e non amano parlare della loro vita sentimentale.

“È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto – aveva raccontato Yaman a Vanity Fair, parlando della Leotta -. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.

L’attore sta vivendo un periodo magico della carriera. Dopo il successo d Daydreamer – le ali del sogno e dello spot con Claudia Gerini, è stato scelto come protagonista di Sandokan dove reciterà accanto ad Alessandro Preziosi e Luca Argentero. Yaman si sta preparando per il ruolo (che fu del grande Kabir Bedi) fra lezioni di equitazione e uso della spada, in attesa delle riprese che inizieranno quest’estate.