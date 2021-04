Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman per un altro uomo: l’indiscrezione

editato in: da

Gli outfit di Diletta Leotta, sexy “sempre e dovunque”

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman nelle ultime settimane ha dominato le pagine di gossip. Se all’inizio sembrava una bella favola destinata a durare (con tanto di fiori d’arancio e nonostante numerosi detrattori), ultimamente sono fioccate le indiscrezioni sui possibili motivi della fine della love story.

Adesso è Dagospia a lanciare la bomba. Poco più di una settimana fa la bellissima conduttrice di Dazn aveva fatto chiarezza sul suo rapporto con l’attore turco al microfono di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che l’aveva raggiunta per consegnarle un Tapiro d’Oro, spiegando che si trattava solo di voci di corridoio: “La storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”. Ma Dagospia adesso sembra smentire tutto.

Secondo il sito, infatti, Diletta avrebbe lasciato il bel Can per Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma e figlio di Dan Friedkin, proprietario della squadra. L’indiscrezione nasce perché i due sarebbero stati avvistati insieme in più di un’occasione in un noto hotel della Capitale.

Non reggono più, quindi, le spiegazioni della Leotta che aveva rassicurato i fan sulla love story con Yaman, né le parole del giornalista Santo Pirrotta che nel corso della rubrica di gossip nel programma Ogni Mattina aveva rivelato che la rottura tra i due fosse colpa di un mancato viaggio in Turchia: “C’è una crisi profondissima. Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l’anello di fidanzamento. Qual è stato il motivo che ha scatenato la furia di Can? Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, perché lui è tornato qualche giorno a casa sua. Ma lei ha risposto picche”.

Non sappiamo se l’indiscrezione di Dagospia sia soltanto l’ennesimo gossip che si aggiunge al curriculum amoroso di Diletta Leotta. Un personaggio come lei è da sempre al centro dell’attenzione, soprattutto in merito alla sua vita sentimentale. Dapprima per la storia d’amore con il pugile Daniele “Toretto” Scardina, poi per il presunto flirt con il calciatore Zlatan Ibrahimovic, da lei stesso smentito.

Il fidanzamento con Can Yaman sembrava il coronamento di una bella love story, ma a quanto pare così non è. Al momento le voci sulla liaison tra Diletta Leotta e il rampollo di casa Friedkin non sono state né confermate, né smentite. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e chissà se, alla fine, Can e Diletta ci sorprenderanno con un bel colpo di scena.