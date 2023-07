Diletta Leotta, il bacio rubato con Ryan Friedkin costa caro: multa da 40000 euro

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Il bacio di Diletta Leotta con Ryan Friedkin appartiene al passato. Lei è infatti felice al fianco di Loris Karius, futuro papà della bambina che aspetta, mentre è recente la notizia della vittoria della sua battaglia legale contro chi aveva scattato una foto che la ritraeva in atteggiamenti affettuosi con il figlio del Presidente della Roma. La giornalista aveva infatti ritenuto che si trattasse di un’invasione della sua privacy e aveva deciso di sporgere denuncia. A distanza di due anni dall’accaduto, arriva la sentenza definitiva.

Quanto è costato lo scatto rubato

La cifra stabilita dal Garante della privacy è di 40000 euro. E sì, perché si è ritenuto che la modalità con la quale è stata catturata l’immagine non rispetta gli standard consentiti dalla legge italiana. La battaglia legale, iniziata due anni fa, dà quindi ragione a Diletta Leotta che vince la causa contro gli autori della fotografia che, oggi, costa carissima.

Lo scatto, oltretutto, era arrivato in un momento particolare per la giornalista siciliana. Pochi giorni prima, infatti, si era sfogata sui suoi profili social per ribadire che – no – la sua storia d’amore con Can Yaman non era inventata: “Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?”. Pare inoltre che quella foto fosse ben precedente alla sua data di pubblicazione e che quella liaison si fosse conclusa ormai da diverso tempo. Di diverso avviso era stato invece Dagospia, sicuro che la love story con il vice-presidente della Roma fosse (allora) ancora in corso.

La nuova vita di Diletta Leotta

Comunque, da qualsiasi angolazione la si voglia guardare, la storia di Diletta Leotta con Ryan Friedkin è acqua passata. Lei ha voluto però difendere la sua privacy e ha ottenuto che chi ha scattato quella foto fosse multato, con 40000 euro, per mettere fine a una questione che è stata certamente dolorosa per lei. L’assedio dei paparazzi è infatti una costante nella sua vita: ogni suo gesto viene passato in rassegna, analizzato, riportato. Persino le voci sulla sua gravidanza sono circolate ben prima che la coppia desse l’annuncio ufficiale, con lei che cercava di coprirsi la pancia in tutte le occasioni pubbliche che l’hanno vista protagonista.

La sua vita sta però per cambiare ancora. La conduttrice di DAZN è infatti in attesa della sua prima figlia da Loris Karius, il portierone del New Castle che starebbe cercando di portare in Italia in tutti i modi. Pare che i due abbiano deciso di non vivere insieme dopo la nascita della piccola, attesa per agosto, mentre stanno trascorrendo delle bellissime vacanze prima di diventare genitori.

Subito dopo l’annuncio della gravidanza, infatti, Diletta Leotta non ha più nascosto il suo pancione e, anzi, lo ha sfoggiato con grande orgoglio fino a indossare il costume in omaggio a Barbie. L’iconica bambola è infatti tornata alla ribalta grazie al film campione d’incassi con Margot Robbie e Ryan Gosling nel ruolo di Ken e, proprio nei giorni in cui i riferimenti si sprecano, lei non poteva di certo rimanere indietro.