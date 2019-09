Caterina Balivo, Salvo Sottile si confessa a Vieni da Me. E lei divide su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo termina la settimana invitando Salvo Sottile a Vieni da Me.

Il giornalista si sottopone all’intervista della Cassettiera e si racconta senza filtri, emozionando lo studio quando ricorda il dramma vissuto agli inizi della carriera. A soli 18 anni si trovò infatti a dover raccontare la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino:

Ho cominciato a lavorare quando ero molto giovane. Giravo con un vespino e vedevo questi due uomini che giravano da una parte all’altra della città e siccome mi avevano detto che sarei diventato un giornalista se avessi raccontato una notizia importante cominciai ad inseguirli e un giorno Borsellino mi incontrò e mi disse: inutile che ci insegui con il motorino perché non possiamo dirti niente e ricordati che siamo due morti che camminano. In quel momento capii il dramma di questi uomini.

Salvo Sottile anche parla di Enrico Mentana che lo aveva assunto al TG5 nel 1992 come corrispondente da Palermo, rivelando: “Mi incute terrore. Non riesco ad avere un rapporto tranquillo con lui”.

La professione di giornalista Sottile l’ha ereditata dal padre, anche lui cronista, che ha fatto sentire al figlio tutto il suo affetto e il suo orgoglio in un video. E non è mancata nemmeno la sorpresa di sua sorella Alessia.

Il giornalista, che dal 21 ottobre torna in tv con Prima dell’Alba, ha parlato dei figli, Maya e Giuseppe, avuti dalla moglie Sarah Varetto.

Mentre Salvo Sottile affascina con il suo lavoro da reporter il pubblico televisivo, Caterina Balivo divide il popolo di Instagram.

La presentatrice infatti si è presentata in studio con un nuovo look: camicia bianca, minigonna a pieghe dalle sfumature rosa, scarpe azzurre e un cerchietto largo fucsia. Quest’ultimo accessorio non è molto amato dai fan della Balivo e sulle Stories ha perfino lanciato un sondaggio per testarne l’apprezzamento. A giudicare dai commenti lasciati, il risultato non dà molte speranze.

I follower non solo bocciano il cerchietto, ma si dividono anche sull’outfit del venerdì e il verdetto non è positivo. Scrivono infatti:

Sei una bella donna, non mettere quei cerchietti in testa sono orribili

E ancora:

Tutto ok…. Ma per Favore in testa non mettere niente…. Credimi, quello di oggi è orrendo..

E poi:

Sei sempre al top i tuoi look mi piacciono da morire ,ma quando metti i cerchietti tipo corona no non mi piacciono proprio😘

Insomma, la Balivo è avvisata. I cerchietti proprio non riescono a piacere ai suoi follower.